11-01-2018 Dependiendo las cifras que arroje la inflación "núcleo", la entidad que conduce Sturzenegger tendrá mayor margen para podar las tasas otra vez a lo largo de este mes. En la City ya han comenzado las apuestas sobre cómo van a ser los próximos movimientos de política monetaria

Federico Sturzenegger estará expectante, como gran parte del mercado, a lo que anuncie esta tarde el INDEC.

El dato de inflación de diciembre le dará mayor información sobre cómo el país viene transitando el sendero de la "desinflación".

Si bien las consultoras ya pronosticaron que el IPC Nacional estaría en torno del 2,6%, la cifra que el banquero central seguirá bien de cerca es la vinculada con la inflación "núcleo".

Se trata de la medición que excluye a aquellos productos y servicios cuyos valores se ven afectados por la estacionalidad o por la regulación del Estado.

Para el Central, el movimiento de estos precios es clave para corroborar, o no, si la política monetaria está teniendo el efecto deseado.

Y, en todo caso, cuánto margen tiene (luego del cambio de las metas) para ir reduciendo la tasa de interés de referencia.

Más allá de las presiones políticas que tiene el funcionario para acomodar el costo del dinero a niveles más compatibles con los deseos del "ala política", lo cierto es que seguirá apostando al gradualismo.

En este sentido, la reducción de 75 puntos básicos del martes (cuando el mercado esperaba entre 125 y 150 puntos), le otorga cierto margen para propiciar un nuevo descenso.

En la City ya han comenzado con las apuestas sobre cómo van a ser los próximos movimientos de política monetaria.

El banco de inversión brasileño BTG Pactual brindó a sus clientes un informe que pone de manifiesto la importancia que adquiere el dato de inflación "núcleo", no sólo de diciembre sino de los meses subsiguientes.

Por lo pronto, en esta firma esperan una reducción adicional de 50 puntos básicos para el 23 de enero, fecha en la que se hará un nuevo anuncio sobre tasas.

Esto, claro está, supeditado a que la inflación núcleo del mes permanezca cerca del 18% en términos anualizados.

De confirmarse, el Central estará reduciendo la tasa de política monetaria al 27,5% hacia fines de mes.

En su comunicado del martes, cuando la redujo 75 puntos básicos -por primera vez en 13 meses-, el BCRA dejó en claro su obsesión por esta medición, que excluye a los precios que más han venido subiendo (combustibles, transporte y electricidad, entre otros).

"Si bien se estima que el IPC de diciembre reflejará el fuerte aumento de los precios regulados (en especial, gas y electricidad) y cierta incidencia directa de los mismos en la inflación núcleo, para el Central el proceso de desinflación se ha encarrilado durante el último semestre", expresan.

"La inflación núcleo de los últimos tres meses se ubicó cerca del 18% en términos anualizados", indican, al tiempo que señalan que hay variables que permiten suponer que esta dinámica favorable se mantuvo durante diciembre y primeros días de enero.

Otro reporte, del banco de inversión local Puente, expresa: "Luego del recorte de tasas, inferior al esperado, ahora esperamos una poda de 300 puntos básicos en el primer trimestre".

Desde esta firma, ven como probable un recorte adicional de 75 puntos básicos en la segunda reunión de enero, lo que daría un total de 150 (puntos básicos) en el mes.

Después de esos movimientos, en Puente imaginan "la película" de esta manera:

- El Banco Central recortará unos 100 más en febrero y otros 50 en marzo

- Luego podría suspender el ciclo de "flexibilización" (entre abril y junio)

Los analistas de la firma no descartan que la inflación acumulada se vaya situando por encima de la meta oficial, lo que forzaría al Gobierno a tener que "pivotear, una vez más, para contenerla".

Finalmente, el banco de inversión cree que:

- Las autoridades reanudarán el ciclo de baja de tasas en septiembre, con un recorte de 250 puntos básicos en los últimos meses de 2018

- Así, se llegará a fines de año con una tasa del 23,25%.

En el año, desde Puente creen que Sturzenegger terminará podando el costo del dinero unos 550 puntos básicos, más de lo que deseaba originalmente en Jefatura de Gabinete.

Pero no todos (por no decir muy pocos) concuerdan con esa visión. Tanto BTG Pactual como Econviews (del ex secretario de Financiamiento Miguel Kiguel) se inclinan más por un Sturzenegger muy gradualista.

"Estimamos que la tasa se mantendrá en los niveles actuales de 28% hasta abril, una vez cerradas las paritarias y tras los aumentos esperados de precios regulados de los próximos meses".

En una línea intermedia se manifiesta Elypsis, consultora que cree que el BCRA continuará bajando el tipo de interés en los comienzos del año.

"Aunque el timing preciso es incierto, creemos que continuará reduciendo las tasas. Esto iría en línea con un Gobierno que prioriza el objetivo de crecimiento por sobre el antiinflacionario", indica.

"Esperamos un sendero de reducción en el corto plazo, aun ante la ausencia de señales claras sobre el proceso desinflacionario", aseguran desde Elypsis.

Mientras, los inversores seguirán atentos lo que suceda en el mercado secundario de Lebac, donde el Central puede tener injerencia diaria si lo desea.

Para los operadores, la autoridad monetaria podría hacer un mix entre no bajar tanto las tasas de los pases (la que decide dos veces por mes) pero sí propiciar una reducción mayor en los títulos que emite el BCRA.

"Será clave lo que pase también en ese mercado para empezar a imaginar cómo se moverán en sus reuniones del comité de política monetaria", advertían desde una mesa de dinero bancaria.