11-01-2018 El titular del Sistema Federal de Medios apuntó contra un abuso de privilegios en canal 7 y Radio Nacional, y destacó la necesidad de "ser austeros"

El titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, confirmó que en 2018salariales dentro de la. En diálogo con LN+, se refirió a la pulseada que mantiene el Gobierno con los trabajadores de medios públicos y pronosticó una profundización de la política de austeridad. "En la Argentina creemos en lospúblicos, pero no podemos darnos el lujo de tenery ahora van a quedar dos", aclaró, en relación con el cierre de Ciara, una unidad creada en la gestión del exministro Julio De Vido. Lombardi dijo, además, que dese pasó a 1.045 en los medios públicos. Aunque no precisó cómo continuará el recorte, destacó la necesidad de "" y ajustarse a la ley de presupuesto . También remarcó que el Gobierno tiene "", no solo en cuestiones económicas, sino sobre las nuevas plataformas de comunicación. Según el ministro, la modernización fue un debate postergado para el kirchnerismo.Lombardi apuntó contra untanto en lacomo en. "Nadie puede decir que le estamos metiendo la mano en el bolsillo, cuando el promedio general de los sueldos en la TV Pública son de $85.000", dijo. Además aclaró que dentro del canal estatal se evidencia un 30% de ausentismo y un 15% de masa salarial, producto de horas extras. "Tenemos que, pero miramos a las democracias occidentales y los medios públicos son garantías de democracia y calidad institucional", afirmó. En ese sentido, sostuvo que es "mejor" incluir en el sistema todas las voces a que queden afuera. Cuando fue consultado por la participación deen el canal, respondió: "Nadie te va a cambiar tu opinión por una voz en la TV, al contrario, te va a refrendar en tu debate". Lombardi consideró que en los últimos dos años se pudo dotar a la TV de "", aunque remarcó la dificultad que fue "desmontar la propaganda 'seissieteochista'".