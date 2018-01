Los Fondos Comunes de Inversión están en alerta ante la nueva reforma impositiva

Impuestos

11-01-2018 En la industria sostienen que le están quitando las ventajas a un sector que tenía toda la perspectiva para crecer

Te puede interesar Monotributo, Ganancias y Bienes Personales: estos son los cambios que implementó la AFIP en el primer día de 2018

"La reforma impositiva es una amenaza para los(FCI) locales porque sin quererlo promociona loso la desnacionalización del ahorro. Lo peor es que sé con seguridad que tanto el gobierno como los congresistas opositores están al tanto del tema y coinciden que es medio una locura, pero tapados por todos los otras discusiones terminaron sin hacer nada al respecto". Así lo señala el directivo de uno de los FCI más grandes de la City a El Cronista escudado en el off the record, para evitar problemas con el Gobierno. A su juicio, antes de la ley, todos los activos argentinos. Para los individuos, los, las acciones, y los fondos comunes no pagaban impuesto a las, mientras que los activos externos pagaban 35% sobre la renta y 15% sobre la ganancia de capital. Con la nueva ley, los bonos públicos pasan a pagar 15% (o 5% en pesos por ahora) y los fondos pagan por el subyacente, que en principio será también 15 por ciento. El problema es que los impuestos para losno cambiaron y estoa los fondos comunes argentinos, porque la gran mayoría deno distribuyen renta y todo lo que ganan lo acumulan como ganancia de capital (justamente para evitar pagar impuestos sobre la renta).Conclusión, mientras que lastodavía están protegidas impositivamente, y los bonos argentinos también (porque un bono externo paga 35% sobre el cupón mientras que el argentino, 15%), los fondos comunes argentinos pasan aque los fondos extranjeros que capitalizan renta, que son la gran mayoría. En otras palabras, en la industria sostienen que le estána un sector que tenía toda la perspectiva para crecer. Básicamente están igualando cualquier fondo común argentino con los grandes del mundo internacional, sea, o cualquier gigante de afuera que pareciera representar una competencia desbalanceada. Lo que alarma a loses el nuevo equilibrio que dejaría la reforma impositiva en su versión actual, igualando lade estructuras locales con estructuras constituidas en el extranjero. En realidad esta propuesta sólo trata de mantener cierto beneficio impositivo en todos los activos locales, principio que revela la reforma oficial pero con una importante omisión: lacomo está escrita todavía mantiene la ventaja impositiva de acciones argentinas, reduce pero todavía preserva cierta ventaja para los bonos, pero iguala (exclusivamente) la carga impositiva de las estructuras que son de producción local con aquellas extranjeras con acumulación.