Un fallo de WhatsApp permite que un "espía" se cuele en su chat

Tecnología

11-01-2018 Cualquiera con control sobre los servidores de la aplicación podría insertar a nuevas personas en un chat privado, sin el permiso del administrador

Un grupo de estudiantes de la, en, expusieron un importante fallo en la seguridad de. Según su investigación, es posible colarse sin ser descubierto en un chat grupal de WhatsApp (los que tienen más de dos personas) y ver todo lo que se habla en la conversación sin ser descubierto, ni por el administrador ni por los demás usaurios. La revista digitalinformó que es un fallo que afecta por igual a WhatsApp , pero mientras que en estas dos últimas el fallo es algo inocuo, en el caso de WhatsApp es mucho más grave. Cualquiera con control sobre los servidores de WhatsApp podría insertar a nuevas personas en un chat privado, sin el permiso del administrador y sin dejar rastro. Una persona cualquiera no podría colarse fácilmente en esta, pero un hacker con unos conocimientos avanzados sí podría conseguirlo. Del mismo modo,, e incluso, sabiendo esta posibilidad, los organismos gubernamentales podrían exigir acceso a esta puerta trasera. Este descubrimiento expone laque emplea WhatsApp , pues aunque protege de ataques ajenos, no protege de un posible hackeo de los servidores. "Si construyes un sistema en el que todo depende de tu confianza en el servidor, también puedes deshacerte de toda esta complejidad y olvidarte de la encriptación 'end-to-end'., no hay excusa", dijo Johns Hopkins, uno de los profesores que revisó la investigación.