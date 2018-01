Salida de capitales suma u$s30.000 millones en dos años

Finanzas

11-01-2018 Si bien el superávit de la cuenta capital de la "era Macri" superó los u$s70.000 millones, una parte importante se destinó a atesoramiento del público

Si bien aún restan contabilizar los últimos datos del año pasado, elde losde la gestión de Cambiemos muestra que el superávit de ladel balance de pagos ascendió a más deesos capitales que ingresaron al país?, sería la pregunta del millón. Un somero pantallazo por los datos macro muestran que poco más defueron a engrosar lasdel Banco Central , otrostuvieron como destinode la cuenta corriente. Y, a los. O sea, más desatisficieron la demanda por atesoramiento del público. En el último año delel total de la demanda de dólares para atesoramiento fue apenas superior a los. Luego, encasi se llegó a los, marcando un nivel promedio mensual de u$s824 millones. Sin embargo, en elde la era Macri , el nivel de atesoramiento promedio mensual trepó por encima de los(claro que hubo picos de más de u$s3.000 millones en medio de las PASO), así la fuga de capitales se perfila cercana a los(a octubre sumaba casi u$s18.000 millones).A la hora de buscar "y en medio de los reclamos por el nivel del, muchos miran alque se llevará, por lo menos, más deel año pasado. Pero también se vandesmedida de autos que se llevan otro tanto. O sea, entre los argentinos que viajan al exterior y aquellos que compran autos importados, prácticamente representan la misma cuantía en que subieron las reservas del BCRA . Está claro que elEs decir no hay dólares para viajar, comprar autos, importar insumos y máquinas, afrontar los vencimientos de la deuda, sino es que los inversores internacionales siguen financiando esta fiesta del gasto. La historia seríasi gran parte del endeudamiento se explicara por unexterna directa, o sea, la que todos los países anhelan, la productiva. Por ahora no es el caso de Argentina. Esta vulnerabilidadsolo con ajustar elEso es pan para hoy y hambre para mañana. Conlleva unsobre todo en pos de recuperar y detonar unque es la fuente genuina del ingreso de divisas del exterior. Mientras tanto el gobierno deberá continuar recurriendo al financiamiento del exterior. Por ello, ir reduciendo esta dependencia es clave porque cualquier estornudo en los mercados internacionales puede generar serios inconvenientes. La historia argentina es aleccionadora en cuanto a que los desequilibrios macro, fiscal y externos, fueron corregidos por importantes crisis macroeconómcas. La culpa no es de la gente que viaje al exterior ni el que compra un auto importado. El problema, según Ambito, que esto no es sustentable.