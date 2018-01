Tecnología

11-01-2018 En la edición de este año del CES se exhibe el entusiasmo por las tecnologías emergentes. y la capacidad de recuperación de categorías que fueron históricamente principales. ¿Cuáles son las nuevas categorías estrellas con crecimiento anual de doble dígito?

La feria CES, la mayor reunión de tecnología y de electrónica de consumo masivo de los Estados Unidos, que se realiza esta semana en la ciudad de Las Vegas, es el escaparate para que los fabricantes anuncien nuevos modelos de su línea de productos y se exhiban nuevas tendencias en dispositivos y servicios.

Sin embargo, existe un lado menos conocido para el público masivo pero muy atractivo para los jugadores de este negocio: los contactos comerciales que se realizan durante la feria y la difusión de informes de la organizadora del encuentro, la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA, sigla en inglés).

La CTA es la asociación comercial que representa a los EE.UU. en la industria de la tecnología de consumo, que sólo en 2017 facturó en ese país unos u$s321.000 millones y que genera más de 15 millones de empleos en la nación norteamericana.

En la edición de este año del CES se exhibe el entusiasmo por las tecnologías emergentes y la capacidad de recuperación de categorías que fueron históricamente principales, que impulsarán la industria de la tecnología de consumo de Estados Unidos a un récord de u$s351.000 millones en ingresos al por menor (u$s266.000 millones al por mayor) en 2018, un 3,9% más alto que 2017, de acuerdo a una nueva investigación de la CTA.

El informe de la industria de la tecnología de consumo de EE.UU. incluye por primera vez una proyección de gasto de los consumidores en los servicios de música y video streaming, que pronostica para este año un valor de u$s19,5 mil millones en ingresos, un 35% más que el año pasado.

La CTA añadió al streaming en las ventas de servicios habilitados para Internet que ofrecen a la carta o de contenido de vídeo lineal, como por ejemplo, Netflix, Hulu y Sling TV. También incluyó en esta categoría al contenido de audio bajo demanda, como por ejemplo, Spotify, Pandora o Apple Música.

La intención es capturar mejor la extensión completa de esta industria en constante evolución y la expansión del mercado de tecnología de consumo. Si se excluyen la incorporación de servicios de streaming, los ingresos totales de la industria se incrementarían en un 2,2% en 2018.

"La tecnología está mejorando la vida de más maneras que nunca, y el entusiasmo de los consumidores está creciendo tan rápido como las empresas pueden llevar sus innovaciones al mercado," dijo Gary Shapiro, presidente y CEO de la CTA.

"Nuestro pronóstico incorpora varios factores clave económicos, incluyendo un mercado de valores fuerte, la continuidad en el crecimiento del empleo y la estabilidad en las reglas para el comercio internacional”, para así “pronosticar estos récord de ventas para tecnologías innovadoras y líderes en el mercado”.

El informe semestral de la CTA sirve como punto de referencia para la industria de la tecnología de consumo de Estados Unidos, trazando el tamaño y el crecimiento de las categorías de productos subyacentes. El pronóstico abarca a las ventas de más de 300 productos de alta tecnología de consumo.

Tecnologías emergentes

En general, se prevé que las ventas de dispositivos conectados lleguen en los Estados Unidos a 715 millones de unidades en 2018, un aumento del 6,6% año tras año.

Entre los productos específicos proyectados para contribuir significativamente a este crecimiento están los siguientes:

* Altavoces inteligentes: se trata de equipos controlados por voz, como Amazon Echo y Google Home. Las ventas de unidades aumentaron 279% en 2017, y la CTA proyecta para 2018 que las ventas de unidades llegarán a 43,6 millones de unidades (60% de aumento) y ganar u$s3,8 mil millones en ingresos (93% de crecimiento).

* Smart Home: la popularidad de altavoces inteligentes tendrá un efecto dominó en el mercado de casa inteligente, ya que los consumidores descubren los beneficios de la automatización del hogar activado por voz. La CTA espera que las ventas en la categoría, incluyendo termostatos inteligentes, humo inteligente y detectores de monóxido de carbono, cámaras IP / Wi-Fi, cerraduras inteligentes y timbres, sistemas inteligentes para el hogar, y los interruptores inteligentes, reguladores de luz y puntos de venta, llegarán a 40,8 millones de unidades en 2018 (41% de aumento sobre 2017), ganando u$s4,5 mil millones (suba del 34%).

* Realidad virtual (RV): la popularidad de esta tecnología entre los jugadores y un mercado cada vez más competitivo siguen impulsando el crecimiento de auriculares y gafas, con envíos proyectados por 4,9 millones de unidades para este año (25% de aumento), y u$s1,2 mil millones en ingresos (18%).

* Drones: se espera que las ventas totales de aviones no tripulados alcancen niveles récord de 3,7 millones de unidades en 2018 (suba del 20%) y u$s1,2 mil millones en ingresos (17% de alza). Se espera que los aviones no tripulados por debajo de 250 gramos de peso lleguen a algo más de 2,2 millones de unidades este año, mientras que aviones no tripulados por encima de 250 gramos llegarán a 1,5 millones de unidades vendidas.

* Vestibles: El mercado total de tecnología aplicada a la salud, la condición física y el deporte, incluyendo seguidores de actividad física, relojes inteligentes y hasta pelotas de baloncesto inteligentes o bates de béisbol, alcanzará unas ventas de 49,3 millones de unidades en 2018 (4% de aumento) y gane u$s6,4 billones (uno por ciento de aumento).

Avance de las tecnologías tradicionales

Las cinco principales categorías de ingresos contribuirán poco más de la mitad de total de ingresos al por mayor de la industria (51%) en 2018.

Brian Markwalter, vicepresidente de investigación y normas de la CTA, destacó que las categorías principales, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y TV, superarán las expectativas.

“2018 resultará ser un año histórico para televisores, especialmente porque los LCD TV 4K UHD constituyen la mitad de todos los televisores vendidos en 2018”, pronosticó.

* Teléfonos inteligentes: Tras la introducción de nuevos modelos emblemáticos de los principales fabricantes en el año 2017, los teléfonos inteligentes verán un ligero crecimiento en 2018. El volumen de unidades alcanzará los 189 millones de teléfonos inteligentes (dos por ciento de aumento) con unos ingresos esperados para llegar a u$s62,9 mil millones (alza del tres por ciento).

* Portátiles: En 2018, el mercado de los portátiles comerciales y de consumo venderá 50,1 millones de unidades, un tres por ciento respecto al año pasado, y tendrá unos u$s28,4 mil millones en ingresos. Los modelos convertibles seguirán siendo un área de alto crecimiento dentro de la computación.

* Televisores: se proyecta que las ventas totales unitarias de las pantallas digitales en 2018 lleguen a 44,2 millones de unidades (dos por ciento de aumento) y u$s22,1 mil millones en ingresos (dos por ciento de aumento).

* 4K Ultra Alta Definición (4K UHD): Por primera vez, estas tecnologías televisivas obtendrán la mitad de todas las pantallas digitales totales vendidas en el año 2018, con la previsión de ventas unitarias por 22 millones de unidades (27% de suba) y generando u$s15,9 mil millones en ingresos (aumento del 14%).

* Electrónica aplicada en automóviles y vehículos: la tecnología en el automóvil, como por ejemplo la de asistencia al conductor o los sistemas de entretenimiento, contribuirán con u$s15,9 mil millones en ingresos (5,9 por ciento de aumento). Este resultado se debe a las fuertes ventas de automóviles, impulsado por una ola creciente de tecnología, de los sensores e inteligencia artificial para los sistemas de seguridad y de información y entretenimiento.

* Tabletas: Después de la gran adopción en los últimos años, algunas ventas de tabletas fueron canibalizadas por las computadoras convertibles (portátiles 2-en-1). Así la adopción de la tableta independiente se ha estabilizado y los ciclos de reemplazo se han frenado. Por lo tanto, las ventas de tabletas se reducirán en 2018. La CTA espera que los despachos sean de 45,6 millones de unidades (una caída del 12%) y así disminuirán los ingresos a u$s12,5 mil millones (13% de disminución).