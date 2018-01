El Ejecutivo habilita el embargo parcial de cuentas sueldo para cobrar préstamos

Economía

12-01-2018 El gobierno nacional habilitó el embargo parcial de las cuentas sueldo para "mejorar la calidad crediticia" de los ahorristas

Te puede interesar La hora de la verdad: cuánto acertaron los economistas en sus pronósticos sobre el dólar, inflación y tasas de interés

El gobierno nacional habilitó elde laspara "" de los ahorristas. La medida fue incluida en el "megadecreto" destinado a "desburocratizar" el estado y simplificar trámites, que abarcó 160 normas en 11 áreas del estado. Así, en else estableció una partir del cual podránsobre las cuentas sueldo, según el promedio de los últimos seis meses. "En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de unay/o de prestaciones de la seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma quefijado por el presente artículo", aclara el decreto. De esta manera, el Gobierno modificó el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), a la que se le había incorporado un párrafo en la ley 27.320, sancionada tan sólo"Al establecer lade manera objetiva sobre la cuenta y no, esta norma reduce la calidad crediticia de los ahorristas que únicamente poseen una cuenta sueldo y perjudica su acceso al crédito", explica el decreto. El otro cambio introducido por el Ejecutivo en materia financiera es la de eliminar elque tenían las. En efecto, mediante otro decreto, se derogó el inciso d del artículo 12 de la norma que creó elde Depósitos. En el mismo, se excluía de esa protección a aquellos depósitos que pagaran "porcentuales a la tasa de interés pasiva para plazos equivalentes del Banco Nación". "De esa manera, sela competencia entre los bancos en cajas de ahorro y cuentas corrientes. Eso permitirá aumentar el tamaño del sistema financiero a través de una mejor. Esta modificación no afecta en ningún sentido el tope al monto alcanzado por la garantía en cada depósito, que continúa siendo de $450.000", explicó el BCRA.