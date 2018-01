Blejer: "Hay más inversión productiva de lo que parece, pero menos de lo que se necesita"

Economía

12-01-2018 El expresidente del Banco Central remarcó que en el exterior "creen que el país está encaminado", pero les preocupa el déficit de cuenta corriente y se preguntan "quién coordina la política económica". Además, señaló que Argentina "se ve como una oportunidad, porque es competitiva en América Latina"

El expresidente del Banco Central , Mario Blejer, consideró que en el país, pero, al indicar que en el exteriorEl economista resaltó que están llegandodey , en el caso de la financiera, va para los dos lados. "la salida de", sostuvo en una entrevista con el diario La Nación. Además, dijo que hace falta "que los inversores tengan más claridad, no sólo respecto de Argentina, la inversión en todo el mundo está cayendo". Por otra parte, el economista consideró que"se ve como una oportunidad, porqueEn este sentido, sentido, opinó que(Mauricio)la, y logró confinar a los cristinistas a una sociedad marginal con los trotskistas". El economista enfatizó que "el extranjero tiene una mirada favorable en la economía argentina y. "La imagen del Presidente está muy bien plantada y se observa que internacionalmente la dirección que tomó la Argentina en estos últimos dos años es la correcta", aseguró. Pero advirtió que, en cuanto alde, "se nota una cierta, porquePara Blejer, lo que los inversores esperan "es que se cumpla lo que ya se aprobó y parten de la idea de que lo que no se haga este año ya no se podrá hacer"