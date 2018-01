ArSat cerró su segundo año consecutivo con resultados positivos

Tecnología

12-01-2018 La compañía satelital muestra los resultados tras encarar un agresivo plan comercial destinado a incrementar los ingresos de cada área de negocios

ArSat cerró el año 2017 con un resultado positivo de $367 millones, más de cinco veces lo que había alcanzado en 2016, cuando ese indicador alcanzó los $75 millones. Se trata del segundo año en que la compañía obtuvo índices hacia arriba, luego de que en 2015 cerrara con un saldo negativo de $314 millones.

En 2017 la compañía obtuvo ingresos por $1.501 millones, un 40% más respecto de lo obtenido en 2016. Gran parte de ese avance se debe al plan comercial encarado hace dos años que permitieron incrementar los ingresos de cada una de las unidades de negocios involucradas.

En ese sentido, la empresa informó que la unidad satelital tuvo ingresos un 21% superiores a los del año anterior, la Red Federal de Fibra Óptica, logró ingresos un 250% por encima de 2016 y el Data Center, un 64% por encima del año pasado.

Para alcanzar estos resultados durante el último año se lograron algunos hitos estratégicos, entre los que se destaca la apertura de nuevos mercados para comercializar las capacidades del satélite ARSAT 2, como lo fueron los de América de Norte en donde se alcanzaron importantes acuerdos comerciales.

También, la conectividad con la Red Federal de Fibra Óptica de más de 400 localidades del interior del país con servicios comercializados en más de un 80% de las mismas; y la renegociación de los principales contratos del Data Center.

Además, Arsat concluye el año 2017 con más de 500 contratos firmados con distintas cooperativas y cableras del país. El producto estrella es el servicio de tránsito IP cuyo valor se ubica en u$s18 dólares el mega mayorista. Se trata del servicio que conecta a los argentinos, en especial a quienes habitan en localidades más remotas, a través de la extensa red de fibra óptica de más de 33 mil kilómetros que la empresa nacional despliega a lo largo del territorio argentino.

El plan comercial logró también posicionar a la empresa en el mercado nacional e internacional. Por ello, de 2015 al cierre de 2017, Arsat incrementó en más de un 80% el número de clientes privados que la eligen como uno de sus proveedores. En tanto, en el año 2015 del 100% de la facturación que emitió Arsat, un 44% estuvieron destinadas a clientes privados, mientras que en 2017 ese porcentaje trepó al 64%. Respecto al sector público, los valores se mantienen constantes.

Para lograr que la empresa sea eficiente y autónoma, además de la estrategia comercial, la gestión actual puso en marcha en Arsat un modelo de gestión basado en adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo, como por ejemplo la implementación de un Tablero de Control Estratégico con información financiera/económica y operativa de calidad, que permite la revisión integral en el

gasto, como así también la transparencia en las compras y contrataciones; y el control estratégico en todas sus áreas.

En materia de compras y contrataciones, se pusieron en marcha procesos que son más abiertos y transparentes. En ese sentido, las licitaciones públicas se transmiten en vivo en el portal de datos abiertos de Arsat y cuentan con una gran participación de oferentes, lo que permite una mayor competencia en los precios, logrando mejoras en las condiciones de contratación para Arsat.

Por ejemplo, del proceso licitatorio ejecutado este año para el servicio de instalación de las antenas v-sat que llevan internet satelital a las escuelas rurales de todo el país, resultó que cada instalación le cuesta a los argentinos un 61% menos que hace seis años, es decir, en comparación con la licitación que se realizó por el mismo concepto en 2011 en el que, además, participó un 80% menos de oferentes.

"El principal objetivo de nuestra gestión es fortalecer a Arsat como empresa pública, profundizando su competitividad, sustentabilidad y eficiencia, llevando conectividad a todo el país, sobre todo en aquellas zonas donde el privado no llega. No

queremos que un argentino tenga menos oportunidades que otro y hoy no existe igualdad de oportunidades sin acceso a Internet", comentó Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Nación.

Al respecto, Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT, sostuvo que "en estos dos años demostramos que es posible que el Estado Nacional tenga empresas que contribuyan al desarrollo del país, sin depender de transferencias del Tesoro, haciendo inversiones en infraestructura, mejorando el mercado donde operan y siendo administradas de forma profesional y transparente, impidiendo que se

transformen en botines políticos o corporativos".