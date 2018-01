Ni dólar, ni inflación: el crecimiento de la economía en 2018 es lo que más preocupa al Gobierno y alarma a los inversores

Economía

15-01-2018 Por detrás del cambio del objetivo inflacionario subyace un "gran" tema, que será el eje central de las próximas discusiones. El alerta llega desde Wall Street. El repunte del PBI prometido en el Presupuesto luce lejano, y esto puede afectar la tasa exigida por financistas para comprar deuda local

El juego de las diferencias

Nueva York, mediodía del lunes. La temperatura es de 2 grados bajo cero. Un "alivio" en comparación con los 15 grados bajo cero de días anteriores.Es la previa a las jornadas "más templadas". Igual, no hay noticias para grandes ilusiones: el pronóstico ya alertó sobre temperaturas bajo cero hacia el próximo fin de semana. En Wall Street aprovechan la mejora climática para recuperar el tiempo perdido.En uno de los almuerzos entre importantes analistas y clientes postergados por las severas tormentas, uno de losen lacompartió uncuyo título es cuanto menos provocador: ": La hora de".De alguna manera, coincide con el reciente documento que, a nivel local, publicó la Fundación Mediterránea. "Hay másque por la inflación ", sintetizó el economista Jorge Vasconcelos.De hecho, a losen papeles de-Blackrock, Investco, Capital Group, Allianz y Goldman Sachs- se los ve cada vez más interesados ensobre datos vinculados con lapara este año.Hasta hace poco,que lassin ningún sobresalto: entre3% y, tal como indica elque acaba de sancionarse.Sin embargo,empieza a ser visto cony a ponerse enSegún aseguran en, elde la Argentina es el "", más allá de que ahora el debate circunstancial sea el del cambio en la meta de inflación Más aún, este tópico empieza aen los, aun cuando el INDEC sorprendió con el mal dato (3,1%) sobre la suba de precios de diciembre, muy por encima de los pronósticos más pesimistas de las consultoras de la City.Justo antes de fin de año, elhabía dado elsobre cuál pasó a ser ladentro del Gobierno : elO, mejor dicho, lacon la cifra del, tal como vienen vislumbrando en el Ministerio de Hacienda.Para analistas de Wall Street, la modificación de la meta de inflación dejó al descubierto la inquietud del equipo económico. Al punto quees asegurar el, mucho más que cumplir con el índice inflacionario.Micrófonos encendidos, los funcionarios se esmeran en argumentar que sólo se trata de postergar un año las cifras previstas para el descenso de los precios. En off, elpasa por otro lado: si se va aDespués de un primer año de caída (2016), y de otro en el que hubo un efecto rebote (2017), estese percibe como unapara la administraciónque sus políticas están dando losDe hecho, el equipo económico prometió que, por primera vez después de mucho tiempo, entre enero y diciembre habrá crecimiento y no el típico ajuste de los años "no electorales".Bajo la perspectiva oficial, 2018 marcará el despegue de la inversión, que compensará la moderación del consumo, en medio de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.Sin embargo, según pudo constatar, lasque se manejan ene importantesdan cuenta de quepodría terminar con unde supor el Gobierno Ese vaticinio vacon las últimasde los. Tanto que, para algunos, la "" de las metas de inflación Concretamente, que laenes la dede suba del, un número tan promocionado puertas adentro como "garantizado" a inversores del exterior.En esa línea, elentre Jefatura dey Palacio dees que lasa las que apelapara domar la inflación tienen queEs por eso que generaen el "" que el banquero central tenga otra prioridad y que haya anunciado una "" de apenasPara Casa Rosada, esa rebaja -del 28,75% al 28% anual- tiene. A muy poco. El concepto de "" se trasladó a los tipos de interés, lo que genera inquietud yAlgunasya han comenzado arespecto de lasde crecimiento . Por caso, elprevé un alza deDiegosus números:, incluyendo el 1,1 de arrastre por la expansión de 2017.En ambos casos, lasde lapor la "mesa chica" de Casa Rosada a quienessoberana.Desde IERAL (Fundación Mediterránea), Vasconcelos pone énfasis en este asunto, acaso el "que, más temprano que tarde, irá"La preocupación por sostener el crecimiento deviene también de lade lasy de una recuperación de laque se da a", indica.¿Una mejora por el lado exportador puede darse por un dólar más alto? Vasconcelos tiene serias dudas de que pueda ocurrir. Cree que, más allá de la reciente escalada alcista del billete, dependerá en gran medida de "lo que ocurra con las negociaciones salariales y los costos internos".Haypara el mainstream de las consultoras económicas, pero en el que repara el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal)."Los nuevos datos del estimador mensual de(EMAE) reflejan un relativoen septiembre y octubre de 2017", advierte el economista Nadin Argañaraz.La sorpresa la dio a conocer el propio INDEC almarcar a la baja los últimos reportes sobre el EMAE. El informe de IARAF lo expone con claridad: junto con el dato de caída de octubre, "se observa que en loselde la actividad es".Se trata de un "al que mostraban los datos del EMAE de noviembre,", consigna. "La recuperación que se venía registrando parecería estar encontrando un freno", refrenda Argañaraz.La admisión del propio INDEC sobre unahacia fines del 2017 ha sido una granpara el. Y, a partir de ello, llegó la polémica "recalibración" (paradójicamente, el "Día de los Inocentes").Con los últimos hechos a la vista (recalibración, suba del dólar, baja de las tasas, revisión a la baja del crecimiento ), se impone una pregunta: ¿será finalmente el(par)alEn esos años, Axely Alfonsoterminaronlo que elhabía preanunciado:, ante la imposibilidad de seguir por un rumbo adecuado.Kicillof se volcó a esta "receta" porque el Banco Central se quedaba sin reservas. Prat Gay, por estar convencido de la necesidad de romper el cepo para normalizar la economía El, en, fue: tras la devaluación se registró unay una un nivel cercano al 40%,encomo en¿Y? surge una aclaración: la primera y gran diferencia es que Nicolásle pudieronal "". El anuncio sobre los cambios en las metas sorprendió a los operadores.Es decir,que en la experienciaa quienes el "" lesO, dicho de otra manera, en esos momentos losque a ambosque laLa, sin embargo, tiene altos riesgos de"El Gobierno logró unade lade interés real y elun escalón. Pero todo estode una", dijeron desde Ecolatina tras la decisión del BCRA de reducir la tasa.Otros, como el economista Pablo Goldín (MacroViews), van más allá: "Mies que estase quede a".Es decir, "que lani siquiera a lay quela previsión de repunte del", señala.Godín teme que se ingrese "en un contexto más desordenado, en el quenosqué se quiso hacer".Para este economista, elde 2018 puede rondar el 2,8%. Pero aclara: "Posiblemente sea algo menos.que de ‘3'. Muy dependiente de la política monetaria y la tasa de inflación ".Lade Jefatura de Gabinete por el-más que por la inflación - radica en que, en el marco de las altas necesidades de financiamiento-, losen bonos argentinos pasen a, si la economía crece por debajo del 3%.La lectura es clara: querrían un mejor rendimiento por elque implica prestarle a un país cuyaparaque toma en los mercados financieros.La discusión está abierta en el seno del Gobierno . Este debate, puertas afuera, se traduce enque ya hansus, cuando ni siquiera se cruzó la primera quincena del año.Un, o por lo menoshasta hace muy pocas semanas.