Impuestos

14-01-2018 Les reclama el pago de Ganancias e Ingresos Brutos por el patrimonio que heredaron del ex Presidente

Te puede interesar Monotributo, Ganancias y Bienes Personales: estos son los cambios que implementó la AFIP en el primer día de 2018

deberán hacer frente en la justicia federal a unaque ya supera los. La AFIP decidió que los denunciará por, al no cancelar la deuda que se generó con la, ahora devenida en el Condominio que lleva sus nombres. La Cámara federal porteña determinó que ellos son los responsables depor no haber pagadoy anticipo al impuesto a lasPuntualmente, Máximo y Florencia Kirchner enfrentarán unade laque les reclama elde unade $884.799: por el vencimiento del pago del IVA por $772.633,26 y $ 112.166 por el Impuesto a los. Al diputado nacional y a su hermana, se los acusará de. Su falta de pago significó unpor parte del ente recaudador que se aplicó el año pasado en el marco de la causa Los Sauces, en la que la ex Mandataria y sus hijos están procesados por lavado de dinero y asociación ilícita, con un embargo general de $340 millones. Todo comenzó cuando lale ejecutó a launa deuda de más de $880.000 por el vencimiento del pago del IVA y por Ingresos Brutos. Máximo Kirchner denunció por esta situación a Raquel Moyano, la interventora que la justicia designó al frente de la cuenta de la herencia, señalando que ella tenía elen lapara saldar dicha deuda.Pero el juezquien intervino Los Sauces y la Sucesión, dice que quienes debían ser los responsables de hacer frente al pago que reclamaba la AFIP , eran los hijos de Cristina. La postura fue respaldada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes en una resolución indicaron que la deuda "es de" y como tal, deben ser ellos quienes la cancelen. Ahora, eldecidió que ante una deuda que se volvió, presentará una denuncia porLa misma se hará una vez que finalice la, adelantaron fuentes oficiales a Clarín. Para realizar este trámite, el organismo fiscal debe cumplir con una serie de pasos para asegurar el cálculo. Una cifra aproximada pero que debe detallarse aún más, es que conlos hijos dedeben más de $ 900.000 y la AFIP está determinada a recuperar el dinero que no se tributó. Según la causa judicial, la ex Presidenta y senadora debe a la AFIP $552.000 correspondiente aldel impuesto a las. La AFIP procedió con las correspondientesy no descarta elde la cuenta que tiene Cristina Kirchner en el Banco Nación. Asimismo, Florencia también incrementó otra deuda con la AFIP que era de $120.000. En efecto, por el retraso del pago la misma asciende a $153.000. Al igual que su madre, por no hacer frente al pago, el organismo recaudador procederá alde su cuenta bancaria.