Sueldos: no se podrán ocultar activos por embargo

15-01-2018 Los recientes cambios instrumentados por un mega DNU generaron interpretaciones confusas sobre los verdaderos cambios y alcances de la nueva normativa

Los recientes cambios instrumentados por un mega DNUconfusas sobre los verdaderos cambios y alcances de la nueva normativa. A continuación los datos más relevantes que involucran tanto a lade Jorge Triaca como al Banco Central. - En primer lugar, se ratifica eldel salario como. O sea, como principio rector el salario del trabajador no es embargable. - En segundo lugar,el porcentaje que se puede embargar del salario una vez que la Justicia lo dictaminó, actualmente de hasta el 20%.- Lo que si se modifica es lasobre las. Según el BCRA se corrige una laguna de la normativa vigente por unen un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. - En este sentido se resuelve a partir de ahora que si un juzgadohay dos formas por las cuales se lleva a cabo. O bien,, en ese caso corre el límite del 20%, es decir, solo pueden embargarle al trabajador hasta un 20% del salario. La otra es yendo contra todas lasdel trabajador. En ese caso la cuenta sueldo es protegida por el equivalente a tres sueldos promedio. De modo que el excedente es pasible de embargarse. De esta manera se evitan que el demandado transfiere fondos de otras cuentas hacia la cuenta sueldo para evitar el embargo. Se termina así con la posibilidad de ocultar activos, sean ahorros u otros fondos, para luego transferirlos a la cuenta sueldo. -E n síntesis, la cuenta sueldo, mientras que las cuentas corrientes o por ejemplo los depósitos a plazo fijo no. Esto implica que el embargo puede ser aplicado sobre el flujo, o sea, sobre el salario y opera el límite del 20%, o bien sobre el stock, y corren los tres sueldos. O sea, si una persona tiene un salario de $100, solo pueden embargarle hasta $20 si se interviene vía el empleados, y sino todo lo que exceda de $300. Desde el punto de vista financiero, para los bancos, queen términos de calidad crediticia, precisamente por estas lagunas normativas, podrán corregir y mejorar la calificación de este segmento de clientes a pesar que la morosidad del sistema bancario es baja. Si bien no se espera que mejoren sustancialmente las tasas activas para estos segmentos, en el mediano plazo debería haber alguna mejora crediticia.