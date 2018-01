Impuestos

15-01-2018 La entidad que dirige Mariano Federici aumentará el control sobre los actores más poderosos del país. La UIF pone el acento en PEP, la frontera y empresarios del juego

La Unidad de Información Financierasobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite, la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De esta manera,, empresarios, funcionarios y diplomáticos extranjeros serán objeto de controles en sus operaciones financieras, aun después de dejar sus funciones. Actualmente, la resolución vigente indica que el Estadosobre las transacciones realizadas "no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función". La novedad es que el titular de la UIF, Mariano Federici, publicará una resolución queesedeposteriores al cese de la función. "Si seguís comoo ponés una consultora política después de tu función, podés seguir siendo PEP. En cambio, si después de tu cargo te vas a una empresa privada a trabajar a Japón, podrías quedar", explicó Federici. La decisión de mantener la categoría de PEP será definida por las entidades financieras, pero "supervisadas por la UIF", agregó a El Cronista.Con esta nueva norma, el Estado tendráparaa los actores más poderosos del país. Más allá de la lectura política, en el Gobierno buscan mostrar hacia fuera que habrá normas institucionales más severas contra la corrupción. De ahí que la UIF trabajó de cerca en elpara que se apruebe la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Esta es una norma que exige la OCDE a los países que quieren unirse a la organización, tal como se propuso el gobierno de Mauricio Macri . Por otra parte, Federici comentó que su gestión adoptará un nuevo enfoque,. El titular de la UIF sostuvo que esta norma "va a permitir a lasconcentrar el esfuerzo en donde están los riesgos y poner el acento central en los riesgos que son mayores como es el caso de las PEP, en la zona de fronteras y los que se dediquen a actividades como el juego". En línea con el gobierno de Macri , que practica la apertura a la gobernanza global, Federici adopta las normas que justamente recomienda el GAFI. El titular de la UIF toma como referencia los papers que publica un think tank británico especializado en temas de defensa y seguridad, que se llama RUSI. Uno de sus últimos estudios advierte que entre el 80% y 90% de los(ROS) que emiten las entidades privadas "no aportan valores operacionales" para las investigaciones. De ahí que Federici apuesta a este enfoquey además incluyó medidas en el último megadecreto de la Casa Rosada que facilitan el intercambio de información con las entidades privadas. Con estas políticas, la UIF responde a los compromisos para desarrollar una alianza de cooperación público-privada para compartir información financiera, que firmó Federici en 2016, en la cumbre anticorrupción de Londres.