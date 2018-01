La CGT afirmó que la reforma laboral “no tiene ningún futuro”

Economía

15-01-2018 Carlos Acuña sostuvo que "el Gobierno no tiene que fijar el sueldo a nadie"

Uno de los integrantes del, Carlos, sostuvo que laimpulsada por el Gobierno “ningún futuro”. “La reforma laboral no tiene”, subrayó y argumentó que “es una reforma que, no hay un equilibrio”. En tanto, se refirió a lasy consideró: “Las paritarias son para que cada sector con cada sindicato, de acuerdo con las posibilidades, discutan los salarios”. “Hay actividades en las que están peleando los puestos de trabajo”, advirtió.Al criticar que “el Gobiernoa nadie”, cuestionó: “Para eso que establezca un decreto para determinar lo sueldos y ya está”. En declaraciones radiales, apuntó: “El primer año que asumió sea partir del 30% y la inflación fue del 40%”. “No puede decir que los gremios y los trabajadores no acompañaron”, fustigó y evaluó: “El consumo es mantener el kiosco, el. Son puestos de trabajo informales que antes sobrevivían con eso. Ya hoy no es más creíble”. Además, puntualizó: “El Gobiernoa nadie. Cada sector tiene que discutir de acuerdo con las posibilidades que tiene”.