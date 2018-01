Un proyecto quiere "resucitar" las agendas digitales

Tecnología

Los(PDA) y su marca estrella,, servían como agendas electrónicas, y fueron fulminados del firmamento móvil con la explosión de los "smartphones", con el iPhone a la cabeza. Sin embargo, un grupo de emprendedores londinenses quieren revivir aquellos momentos y presentaron el. Su ronda de financiación a través del crowdfunding pulverizó récords logrando un 300% del capital solicitado y catapultando su proyecto. Los promotores de Gemini PDA -- reviven en espíritu e imagen los valores de viejas glorias como el ZX Spectrum. Se trata de una PDA con teclado físico integrado (un) en configuración tipo clamshell, de forma que al abrirse se muestre en la parte superior la pantalla y en la inferior el teclado físico. Esta configuración del chasis fue dada ya por superada por el grueso de los fabricantes que mataron elen favor del virtual, y que ahora se obsesionan por ofrecer pantallas cada vez más grandes y orientadas al entretenimiento.Gemini PDA reivindica la existencia de un nicho de usuarios que requieren de un dispositivo cómodo para redactar correos electrónicos o incluso documentos de Word en un formato que no obligue a maniobras extrañas y a una destreza ímproba en el manejo de los. “Lo cierto es que hasta que no lanzamos la campaña en Indiegogo no teníamos ni idea de cuál sería el interés”, reconoció, uno de los fundadores de la firma. La principal ventaja de este dispositivo es que está operativo desde el momento en el que se abre y uno puede llevar una miniportátil con, lista para ser utilizada en un café o en el aeropuerto a la espera del siguiente vuelo. Tiene una pantalla táctil QHD de 5,99 pulgadas, slot para tarjetas de expansión microSD, altavoces estéreo, procesador de diez núcleos, un par de puertos USB-C, hasta 64 GB de almacenamiento, y todo ello movido en un entorno. El sistema cuenta además con una doble batería que dará vida al dispositivo durante dos semanas (en stand by) y doce horas conversación. Partirán de un precio desde lospara el modelo solo con Wi-Fi y poco más de 500 dólares para la versión completa con 4G.