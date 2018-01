H&M cierra temporalmente tiendas en Sudáfrica tras las protestas por racismo

Marketing

15-01-2018 La marca fue fuertemente criticada por la publicación de la imagen de un niño negro con un buzo que decía "el mono más copado de la selva"

La cadena sueca de ropa Hennes and Mauritz (H&M) anunció el cierre temporal de sus tiendas en Sudáfrica, luego de que ocurrieran fuertes protestas por la publicidad con la imagen de un niño negro con un buzo que llevaba la inscripción "the coolest monkey in the jungle" (el mono más copado de la selva).

Las críticas por la publicación de la fotografía en los perfiles online de H&M no tardaron en inundar las redes sociales y la empresa se vio obligada a retirar la imagen y a pedir disculpas.

Además, hubo protestas en seis comercios de esa cadena en Johannesburgo y otros puntos de la provincias de Gauteng, en los que no se registraron grandes incidentes ni heridos.

H&M mall of the South @EFFSouthAfrica store not operating currently plippin racists pic.twitter.com/Ldg9WJNbMl — Ntobeng Ntobeng (@ntobengndo) 13 de enero de 2018

Según el portal sudafricano News24, las protestas fueron organizadas por el grupo Economic Freedom Fighters (EFF).

What is left out in the entire public narrative on #EFFprotest against H&M anti-black racism is that Not Even A Single Item was Stolen or Looted by EFF Ground Forces. How much more peaceful and orderly can a protest be? #Asijiki — EFF (@EFFSouthAfrica) 14 de enero de 2018

En Twitter, H&M sostuvo que optó por cerrar temporalmente los comercios por considerar prioritario garantizar la seguridad y que tan pronto como se restablezca, reabrirán.

Además de las manifestaciones en los locales y en las redes sociales, figuras de renombre como el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James también criticaron a la empresa, informó la agencia de noticias EFE.

En tanto, el artista canadiense Abel Tesfaye, líder del proyecto musical The Weekend, decidió romper su colaboración con la empresa sueca en protesta por el anuncio.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8 de enero de 2018

H&M expresó en un primer comunicado su "comprensión" por la indignación creada por la imagen del niño y se comprometió a analizar lo ocurrido para impedir este tipo de incidentes en el futuro.

Sin embargo, el grupo sudafricano EFF consideró que las disculpas llegaron tarde y llamaron a actuar con contundencia contra los "comercios racistas".