En junio de 2015, un usuario dedescubrió que el programa etiquetaba a sus amigos negros como gorilas. La inteligencia artificial de Google no era capaz de distinguir una tez oscura de humano de la de simios como gorilas y chimpancés. Ese sesgo racista de la máquina obligó a disculparse a, que se comprometió a buscar una solución al error. Dos años después, la solución está clara: para que el programa no confunda a humanos con gorilas, los sacó del buscador, los chimpancés y los monos. La revista Wired hizo la prueba, alimentando a la máquina con, incluidas las de estos grandes simios y también de otras especies de monos. El programa —ideado para clasificar las fotos de los usuarios por sí solo, usando— responde a la perfección cuando se le pide que encuentre orangutanes, gibones, babuinos o monos tití.Pero se queda en blanco cuando se le pregunta por, aunque tenga unos cuantos en sus archivos. El parche de Google es hacer desaparecer estos animales del léxico de esta aplicación para la gestión de fotos personales (no el buscador de imágenes). El programa tampoco sabe buscar. La forma de solucionar el problema es borrar el problema: autocensurar esas etiquetas. "La tecnología de etiquetado de imágenes todavía es joven y lamentablemente no es perfecta", respondió un portavoz de Google , admitiendo elgeneró un problema similar, al etiquetar a negros como simios. El algoritmo de Facebook permitía discriminar por su raza a los usuarios.