Revelan cinco nuevas profesiones que tendrán alta demanda en los próximos años

16-01-2018 Se sabe que el 85% de los empleos que se necesitarán en el año 2030 aún no se han inventado, pero los siguientes son algunos puestos que ya se comienzan a requerir

El 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado, según una estimación del Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto.

Para anticiparse y estar preparado ante los retos que vienen, es clave saber navegar en el entorno VUCA (Volatility, Uncertainly, Complexity y Ambiguity - Volátil, Incierta, Compleja y Ambigua).

¿Cuáles serán los empleos y las habilidades de gestión más demandadas en los próximos años? Valkiria, el centro de investigación en innovación laboral, con su comunidad World Work Innovation (WWi), analiza cuáles serán esos puestos y competencias.

Para Simon Dolan, Advisory Board de WWi y CEO de The Global Future of Work Foundation, los trabajos del futuro se encontrarán entre los llamados "white collar jobs" (trabajos de cuello blanco), aquellos que requieren un conocimiento intensivo y es desarrollado en una oficina con el uso de una computadora.

Según relevó el diario El Economista, estos se diferencian de los "blue collar jobs" (trabajos de cuello azul), que son los que implican esfuerzos manuales y físicos; o los "pink collar jobs" (trabajos de cuello rosa), relacionados con el trato al cliente, ventas y relaciones públicas.

De acuerdo a esta clasificación, los nuevos empleos que tendrán alta demanda en los próximos años serán los siguientes:

1. Gammification Designer

El trabajo consiste en hacer del mundo un lugar más lúdico y desafiante a través del diseño de juegos que puedan motivar a la gente, o les enseñen cómo enfrentarse a serios problemas como enfermedades o depresión.

2. Virtual Reality Experience Designer

Es el creador de emociones y experiencias inolvidables a través de aplicaciones o juegos, con el fin de que el usuario pueda transportarse a un mundo virtual, a una realidad simulada, generada por la tecnología.

3. Talent hunter

Ayuda a las empresas a contratar candidatos con talento y que sean ideales para aquellas funciones que requiere la compañía.

4. Piloto remoto de drones

Podrán ser empleados para el transporte o la logística -enviar paquetes en un periodo muy corto de tiempo-, la agricultura, la producción cinematográfica, la exploración en el campo científico o para inspeccionar torres de teléfono, etc.

5. Nano Medic

Los avances en nanotecnología transformarán el personal de atención médica, por lo que se requerirán especialistas en nanomedicina para administrar tratamientos 'subatómicos'.

En cuanto a las habilidades más demandadas en los próximos años, Dolan destaca que los líderes de las empresas tendrán que dirigir organizaciones impulsadas por valores (éticos, emocionales y económicos). En ese sentido, destaca cuáles serán las competencias o habilidades de liderazgo más demandadas para ser el mejor.

En concreto, hace referencia a motivar y reconocer el esfuerzo, comunicar ideas e influir, transformar grupos en equipos y plantear y resolver problemas.

Además de esto, indicó El Economista, los mejores líderes sabrán liberar y gestionar energía creativa, desarrollar y liderar proyectos, manejar conflictos como fuente de aprendizaje y gestionar el estrés y promocionar el bienestar.