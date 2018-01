Tasa, dólar e inflación: el Gobierno quiere créditos más baratos para paliar el ajuste y darle impulso a la economía

Economía

17-01-2018 En una nueva licitación de Lebac, Federico Sturzenegger convalidó un rendimiento de 27,24% para títulos a 35 días. El "ala politica", preocupada por el crecimiento, quiere repetir lo sucedido en 2017, cuando el boom de hipotecarios, préstamos personales y prendarios motorizaron el repunte económico

Carrera dólar-Lebac



El plan del Gobierno



Apriete con timing



Cambio de modelo



Fue otra jornada clave para Federicocomo el mandamás del Banco Central . Sobre el final de la tarde de este martes, debía hacer pública su decisión sobre la¿Debía mantenerla sin cambios, para así evitar que los inversores vayan al dólar y que esto fogonee la inflación ? ¿O, más bien, le convenía, para así darle un nuevo guiño al "", que le pide unadeldelpara que la economía pueda crecer un 3,5% en 2018?Ante ese dilema, el banquero central convalidó undepara lasa 35 días.Vale una aclaración: la reducción de un punto y medio es en lacon la licitación del, no respecto del circuito secundario, en el que inversores vienen operando con esa referencia desde hace varios días.Este martes, el banquero central enfrentabade Lebac por la friolera de- Con la tasa ofrecida, pudode ese- El(para no convalidar un interés mayor) tuvo queen "". Es decir, debió "" al mercadoAlgunos pensaban que esa cifra iba a ser aún mayor, y por eso la lectura en la City porteña fue la de un".A la espera del resultado de la compulsa, elsaltóy se vendió a $19,19: el valor más alto de la última semana.Otro dato llamativo de la licitación fue que lade lasse colocó en los tramos de- Las letras aacapararon elde la(en la adjudicación anterior había sido 63%)- Las de hastatotalizaron eldeladjudicado.La decisión de inversores de acortar plazos responde a unamás: creen que eldemasiadopara volver ala, incluso pese a las fuertes presiones del "ala política".El motivo de este impedimento es claro: la necesidad imperiosa de contener una inflación que parece indomable. Tal es así que el dato de(3,1%) fue tan alto queal mercado.Para peor, el 2018 arrancó conen naftas, peajes y telefonía celular, a las que luego se irán sumando el transporte, ABL, entre tantos otros rubros.En medio de esta escalada inflacionaria, lo más probable es que el BCRA se tome su tiempo antes de convalidar un nuevo descenso de tasas Una de las preguntas que suele escucharse entre ahorristas es si conviene apostarle alo a lasO, dicho de otro modo,elverdeempardar el rendimiento de los títulos.Papel y lápiz en mano, la economista Nery Persichini hizo el ejercicio:- Paraelde lamás cortas (que vencen el 21 de febrero), el tipo de cambio debería subir apara esa fecha.- Para las Lebac que concluyen el 21 de marzo, el precio de la divisa que emparda la ganancia es- Para el plazo a, el billete verde debería escalar aEl antecedente de lo ocurrido este martes es bastante cercano: la semana pasada, el Banco Central había dispuesto unade ladedel 28,75% al 28% anual (75 puntos básicos).Para la City , sólo se trató de una "", al tiempo que desde el BCRA se mostraron categóricos respecto a la "" y al "" que iban a guiar sus decisiones.Por eso mismo, la rebaja del martes acompañó lo determinado siete días atrás y que, además, ya había sidopor elEl resultado de la licitación cierra una primera corrección de la política monetaria luego de que el Gobierno, en conjunto con el Banco Central , modificó la meta inflacionaria del 8%-12% original al 15%, para 2018.Esta rebaja fuea laen. Fuentes oficiales con despacho en el primer piso de Balcarce 50, admiten a, que la modificación "tiene", si bien se entusiasman con que marca elde unque puede profundizarse.Sucede que el "" apunta a un propósito claro: que la baja del costo del dinero funcione como un paliativo del ajuste fiscal que recae en los argentinos y pone enladeEn otras palabras, quiere que buena parte de lo que el ajuste le "quita" al crecimiento de la economía seapor la vía de¿Para qué? Precisamente para que esa inyección de dinero sea la que terminelaEsto es, ni más ni menos, lo que pasó el año pasado: elde(hipotecarios, personales, prendarios, a empresas) fue aquello que terminóeleconómico.Para, el éxito se debió en gran parte a suy a la aplicación del sistema UVA, que permite que miles de familias puedan calificar para solicitarbancario.La Jefatura de Gabinete quiere asegurarse elde lasy por esoal banquero central, aunque de modo solapado.Los funcionarios se cuidan de no quedar entrampados en la discusión por la independencia del BCRA, luego de que ellos mismos hayan sido muy críticos en este sentido de la gestión kirchnerista.El trío conformado por Marcos, Marioy Gustavobuscan que el apretón monetario no termine por ahogar la economía. Y es por eso que, asesorados por el economista Vladimir Werning, propiciaron la "" de lapara 2018.Sin embargo, son conscientes de que no pueden prestarse a jugar con fuego. En medio de los ajustes de tarifas y el alza del tipo de cambio (ocurrida tras la primera baja de la tasa) se tomarán su tiempo antes de salir a disputar el "" con el banquero central.Justo antes de que comiencen las negociaciones paritarias, para el Gobierno sería unforzar una nuevade laque luego derive en unaadicional delDesde la Rosada, uno de los funcionarios que sigue con suma atención el juego de poder entre el "ala política" y el BCRA afirma a: "No vaya a ser que una suba simultáneaque lasfuncionen comopara frenar la inflación "."Y que, al final, una baja del tipo de interés, paradójicamente, termine resultando", completa.Hay un concepto compartido por los funcionarios de la ", sobre el que tienen pleno convencimiento: la actual tasa de referencia "".Micrófonos apagados, comparten la visión de que tendría queal. Es decir, ubicarse unosque la de hoy día.En despachos oficiales aceptan que la inflación 2018 seráque elanunciado como. Incluso, que podría elevarse hasta un 18% o 19% anual.Claro que esto nadie lo aceptará ahora, en enero, cuando acaba de iniciarse el año y todavía restan por cerrar las paritarias.La corrección bajista de la tasa se produjo en medio de una profundadelimpulsado por el Gobierno - Hasta hace poco, venía poniendo todas sus energías en lograr unade la economía.- Pero, en un contexto en que el nivel de actividad ya corre serios riesgos de plancharse, la Casa Rosada optó poreleconómico por sobre la inflación Esto marca un profundoal que eltrata deEstá a la vista que la economía se encaminó hacia un nuevo equilibrio entre dólar y tipo de interés: algo más arriba el primero, un poco más abajo el segundo."Estamos frente a unde tres variables -dólar, tasas e inflación- que es muchoque el anterior", dice un funcionario de Hacienda a"Este nuevo combo da como resultadoy un. Fue lo buscado y nos da unaañade.Sin embargo, no son pocas las voces que advierten sobre elde que ambos planes puedan quedar aEs decir, que Sturzenegger no llegue a cumplir con la meta inflacionaria y que la "mesa chica" no logre un repunte del 3,5% del PBI, tal como está previsto para 2018.El banquero central ya dejó en claro que será "" en su manejo de la política monetaria pero, siempre y cuando, compruebe que el índice de precios se encamina al(de muy difícil cumplimiento).Ahora, la gran pregunta es si volverán lasentre ely la, luego de una baja en la tasa de interés que para el "" sigue teniendo