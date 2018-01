WhatsApp quiere acabar con las cadenas de mensajes

Tecnología

17-01-2018 Incluirá un letrero al lado de la hora en la que se ha enviado un mensaje avisando de que se trata de una comunicación muchas veces compartida

Te puede interesar Estos son los celulares en los que dejó de funcionar WhatsApp tras la llegada de 2018

prueba un sistema para marcar con banderas aquellos mensajes que se reenvían en grandes números. Una vez identificado y clasificado como un mensaje en cadena, la aplicación podría intermediar avisando al usuario de que está compartiendo algo inadecuado. Esta nueva característica fue descubierta por, una página web especializada en la aplicación, y fue en parte corroborada por WABetaInfo, otro blog centrado enque suele adelantar muchas de las características que, tarde o temprano, se introducen en el servicio. Aunque no parece que WhatsApp vaya a bloquear estos mensajes en, incluirá un pequeño letrero justo al lado de la hora en la que se ha enviado un mensaje avisando de que se trata de un mensaje muchas veces compartido y que, por ello mismo, se puede tratar de uno fraudulento o en cadena.También aparecerá otro mensaje con el mismo mensaje cuando se intente compartir mediante las. La compañía considera que estos avisos podrían hacer que el usuario, creer lo que pone y/o volver a compartirlo. No está claro cuándo se implementará esta disuasión para, pero no es la primera medida que se toma en esta dirección, aunque sí la más obvia para el usuario.