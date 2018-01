Alibaba vs. Amazon: un clásico que promete convertirse en global

Tecnología

En septiembre de 2014, Jeff Bezos anunció su primera gran inversión en la India, subido a un colorido ómnibus en Bangalore. Fue el comienzo de una inversión acelerada de u$s5.000 millones en la India, parte del plan de Bezos de hacer global a Amazon.

Dos meses más tarde Jack Ma, de Alibaba, apareció en Delhi. "Invertiremos más en la India", declaró. Al año siguiente Alibaba invirtió u$s500 millones en Paytm, una compañía de pagos digitales india. Los dos gigantes parecen ir camino de un choque épico en la India.

Pero en sus respectivos mercados de origen hasta ahora han evitado cruzarse. Amazon tiene un negocio diminuto en China. La estrategia de Alibaba en Estados Unidos ha sido ayudar a empresas estadounidenses a vender a China y viceversa.

"La gente siempre me pregunta: ¿cuándo irá a Estados Unidos?", dijo el CEO de Alibaba, Zhang. "Y yo digo, ¿por qué nosotros? Amazon ha hecho un trabajo fantástico". Las dos firmas han invertido mayormente en distintos mercados extranjeros: Alibaba en el sudeste asiático y Amazon en Europa. Pero gran parte del resto del mundo está aún abierto.

Los mayores roces probablemente tendrán que ver con economías en crecimiento y el comercio entre países. Alibaba aspira a atender a 2.000 millones de clientes en todo el mundo en 20 años.

Su intención es crear una amplia gama de servicios en cada mercado, incluyendo pagos, comercio electrónico y servicios de viajes y luego vincular plataformas locales con la que tiene Alibaba en China.

Amazon, al igual que Alibaba, también quiere ayudar a proveedores en cualquier país a vender en el extranjero. Un comprador de Amazon en México, por ejemplo, puede comprar productos de Estados Unidos.

Grandinetti ve a estas ventas atravesando las fronteras como un componente cada vez más importante del valor de Amazon para consumidores y vendedores por igual.

Hasta ahora las compañías han diferido de maneras importantes. Amazon posee stock y depósitos; Alibaba no. Pero Alibaba tiene un alcance mayor que Amazon, en particular con el negocio gigante de pagos de Ant Financial. Al crecer Amazon, puede volverse más como Alibaba.

En la India, por ejemplo, la normativa le impide poseer stocks directamente. Y Amazon recientemente obtuvo licencia del Banco Central de la India para crear una billetera digital. Alibaba, por su parte, puede volverse más como Amazon.

El éxito en el comercio electrónico requiere escala, lo que necesita de mucho capital. Las firmas de e-commerce locales en la India han sido presionadas por los inversores para que aumenten la rentabilidad. Amazon no tiene problemas en esa materia.

Como dice Amit Agarwal, jefe de Amazon India: "Invertiremos lo que haga falta para asegurarnos de que ofrezcamos una gran experiencia".

Las grandes firmas también tienen una ventaja natural al expandirse, porque las tecnologías desarrolladas para un mercado pueden introducirse en muchos. "Es como un juego de Lego", dice el CEO de Lazada, Maximilian Bittner.

Puede usar piezas del modelo de Alibaba, tales como algoritmos para recomendación de productos, para mejorar las operaciones de Lazada. Las inversiones de Amazon en el aprendizaje de las máquinas tienen infinitas aplicaciones en cualquier lugar del mundo.

Eso no significa que Amazon y Alibaba dominarán todos los países del mundo, ni que aplastarán a todos los competidores.

Bob Van Dijk, CEO de Naspers, sostiene que hay lugar para muchos operadores. "No creo en la hegemonía absoluta". Pero dadas las ambiciones de los dos gigantes y los beneficios de la escala, es inevitable que se vuelvan más poderosos y compitan directamente en más lugares. Eso tiene implicancias para todo tipo de industrias, pero en particular para el comercio minorista.