IBM y Maerks crean una compañía para utilizar blockchain en el transporte de mercancías

Tecnología

17-01-2018 También emplearán otras tecnologías de código abierto basadas en la nube, incluyendo inteligencia artificial y la Internet de las cosas

El blockchain permite establecer un registro inmutable y compartido de todas las transacciones que tienen lugar en una red comercial.

Maersk e IBM acordaron crear una jointventure para impulsar la digitalización del transporte de mercancías utilizando tecnología blockchain. El objetivo de esta nueva compañía será brindar una plataforma de digitalización del comercio que puede ser utilizada por todo el ecosistema naviero.

Además del blockchain, se emplearán otras tecnologías de código abierto basadas en la nube, incluyendo inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT, sigla en inglés) y analítica.

El objetivo es que las empresas puedan apoyarse en la digitalización para mover y rastrear bienes a través de fronteras internacionales. Los fabricantes, líneas navieras, promotores de carga, operadores de puertos y terminales, transportistas y autoridades aduaneras, y en última instancia, los consumidores, pueden beneficiarse de estas nuevas tecnologías, según IBM.

Tras la aprobación regulatoria, se espera que las soluciones de la joint venture estén disponibles en un plazo de seis meses. Maersk e IBM nombraron a Michael J. White, expresidente de Maersk Line en Norteamérica, como CEO de la nueva compañía.

IBM y Maersk comenzaron una colaboración en junio de 2016 para construir una nueva tecnología blockchain, basada en la nube. Desde entonces, varias empresas y autoridades han puesto a prueba la plataforma, incluidas DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Port Community System Portbase, Customs Administration of the Netherlands, U.S. Customs and Border Protection.

Te puede interesar Piden que otros gigantes de Internet imiten las modificaciones impositivas de Facebook

La joint venture comercializará estas sus soluciones a un grupo más amplio de corporaciones, muchas de las cuales ya han expresado interés en la nueva plataforma.

Por ejemplo, General Motors y Procter and Gamble están estudiando utilizar esta tecnología las complejas cadenas de suministro que operan. Autoridades aduaneras y gubernamentales, incluyendo Aduanas de Singapur y Aduanas de Perú, están explorando la posibilidad de usar la plataforma para facilitar flujos de comercio y optimizar la seguridad de las cadenas de suministro.

Blockchain aporta ventajas al establecer un registro compartido e inmutable de todas las transacciones que tienen lugar dentro de una red comercial, permitiendo a las partes autorizadas acceder a datos confiables en tiempo real.

La idea es que distintos socios comerciales puedan colaborar y establecer una vista única compartida de una transacción sin comprometer detalles, privacidad o confidencialidad.

Según explicó IBM, cada año se envían más de 4 billones de dólares en productos, y más del 80% de los bienes que se consumen diariamente, son transportados por la industria de transporte marítimo.

Se estima que el costo máximo de la documentación comercial requerida para procesar y administrar muchos de estos bienes alcanza una quinta parte de los costos reales de transporte físico.

Según el Foro Económico Mundial, al reducir las barreras dentro de la cadena de suministro internacional, el comercio mundial podría aumentar en casi un 15%, impulsando las economías y creando empleos.