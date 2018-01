Exención impositiva a planes sociales trajo beneficios para apps de pagos

Impuestos

18-01-2018 Los negocios por celular sin Internet ni bancos o de tarjetas de crédito, como la aplicación de Mercado Pago, crecieron el 54%

Te puede interesar Monotributo, Ganancias y Bienes Personales: estos son los cambios que implementó la AFIP en el primer día de 2018

Losa través de dispositivos móviles comenzaron a tomar impulso a partir un decreto que los, a raíz de la creación de una billetera móvil del Banco Nación (PIM) dirigida al cobro de ciertos planes sociales de la ANSES, ya que fueron incluidos en el beneficio impositivo. Alejandro Estrada, presidente de la Cámara Argentina de FinTech sostuvo que "esta iniciativa es unen el desarrollo de la inclusión financiera, ya que reconoce la importancia de las cuentas digitales equiparándolas en su tratamiento fiscal a una caja de ahorro. Esto permite que más gente pueda ingresar al sistema financiero, lo cual está en línea con las iniciativas de trabajo propuesta por la Mesa de Innovación del Banco Central. Vemos que se comienza a materializar una nueva realidad", se entusiasmó. A título de ejemplo, el vicepresidente de la Cámara, Martín de los Santos, agregó que "las descargas de la apppara transacciones móviles han crecido un 54% en los últimos 6 meses, desde la implementación del decreto. Los miembros de la cámara celebramos esta medida y esperamos que haya más iniciativas avancen en esta dirección, como por ejemplo, con las cuentas comitentes que se usan para inversiones"., socia de PwC Argentina especialista en Servicios Financieros, señaló a El Cronista que, con el objetivo de facilitar la, el Banco Nación puso en marcha en todo el país una billetera móvil (PIM) a la que se puede acceder sin necesidad de cuenta bancaria ni acceso a Internet, y mediante la cual es posible realizar pagos a comercios adheridos así como enviar y recibir dinero mediante el uso del celular con el simple envío de un SMS, sin costo alguno. Actualmente es un medio de uso optativo para los beneficiarios de determinadosde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), quienes pueden elegir cobrar sus planes en esta billetera que funciona en cualquier tipo de teléfono celular sin necesidad de conexión a Internet. Pero todavía es necesario que lograr que la gente lo use.A fin de acompañar el éxito de esta iniciativa del Gobierno y no desalentar su uso como consecuencia de costos impositivos asociados, mediante el Decreto 485/17, se incorporó en el primer párrafo del artículo 10 de la reglamentación delen Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, la exención del tributo para los movimientos de fondos realizados en cuentas utilizadas en forma exclusiva en la administración y operatoria de transferencias que se cursen a través de dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico. Lase hizo extensiva para las cuentas recaudadoras utilizadas para la carga y/o retiro de fondos por las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros y de los agentes oficiales de tales empresas, abarcando de este modo a todos los que participan en las diferentes etapas de la administración del sistema, indicó Villarino. Además, añadió Villarino, esta franquiciano sólo para el sistema de billetera móvil generado como iniciativa del Estado, sino también para desarrollos similares que se llevan adelante a través del sector privado o a nivel provincial. En todos los casos será necesario inscribir las cuentas a las cuales les resulte aplicable el beneficio en el "fiscales en el impuesto sobre los créditos y débito en cuentas bancarias y otras operatorias", creado por la RG ( AFIP ) 3900, puntualizó Villarino. El creciente desarrollo por parte del sector privado de similares sistemas de transferencia de fondos mediante el uso de dispositivos móviles (en particular, los que no necesitan estar asociados a una cuenta bancaria o a una tarjeta de crédito) impulsará el crecimiento económico a través de la formalización de los pagos y el aumento de la transparencia, concluyó.