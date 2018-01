La suba de impuestos no se considera para el cálculo de la inflación

Impuestos

18-01-2018 El INDEC sigue una metodología internacional y hay gastos de los consumidores que quedan fuera de la medición como impuestos o pago de intereses, entre otros

El aumento de los, que deben pagar los propietarios de sus viviendas, no se considera para el cálculo del. Es más que un alivio para los funcionarios de Economía, en estos meses críticos por losy tarifas ya anunciados, y el fuerte ajuste de lasmunicipales. Aunque a cambio del pago de los impuestos municipales las personas y familias pagan por el alumbrado público, la recolección de residuos y otros servicios, siguiendo una metodología internacional, “el IPC no considera a todos losque tienen que ver con el mantenimiento de su nivel de vida”, dice el manual del INDEC. Y aclara que “quedande intereses y amortizaciones de préstamos, el impuesto inmobiliario y otros impuestos no incluidos en losy servicios de consumo, así como el valor locativo imputable por elpropia”. También estándel IPC los bienes y servicios que no son de consumo, como bonos, acciones, y "los pagos que no constituyen una compra porque no se entrega nada a cambio”, señala Clarín.De esta manera,sobre los, los impuestos ono inciden en el IPC. Distinto es el caso de los inquilinos, porque en la mayoría de los casos, los propietarios recargan en el alquiler lo que pagan por los impuestos municipales. El manual del FMI sobre el IPC, que toman como referencia los distintos países, precisa que “todos losque, tales como los impuestos sobre las ventas, los impuestos selectivos al consumo y el impuesto al valor agregado (IVA), forman parte de los precios de adquisición que los consumidores pagan y que deben considerarse a los fines del IPC”. En tanto, “de impuestos queo el patrimonio (la propiedad de activos) quedan excluidos del IPC porque son transferencias obligatorias al gobierno sin contrapartida. Los impuestos sobre las viviendas (que suelen establecerse como impuestos o tasas de las autoridades locales) están excluidos del índice”. Si bien los Municipios “entregan” a cambio del, como el llamado ABL ( Alumbrado, Barrido y Limpieza) o la recolección de residuos, en el INDEC le dijeron a Clarín que la exclusión del indice de precios se debe a que la tasa o impuesto sobre esos servicios no responden al costo o precio de la prestación sino a la característica de la vivienda, como el valor de la propiedad, ubicación, tamaño, al margen de la composición de los hogares. Además, discrimina entre los usuarios a travéspor las diferentes valuaciones de los inmuebles, todas razones para que no integre el IPC .