Un mensaje congela por completo al iPhone

Tecnología

18-01-2018 El fallo afecta a casi todos los modelos con iOS desde la versión 10 a la 11.2.5 beta 5, la penúltima. Apple lanzó la beta 6 en la mañana del miércoles

Basta con abrir un mensaje para congelar ely, en algunos casos, dejarlo inútil. No es el primer virus que se difunde a través de SMS o mensajería pero sí sorprende por activarse sin necesidad de abrir un enlace, que solía ser la forma habitual de hacer "phishing", para captar contraseñas, o suplantar la identidad robando credenciales. El fallo se descubrió gracias, un joven desarrollador, que llamó el fallo y lo publicó en, un almacé n de programació n . En declaraciones a explicó que lo encontró cuando estaba desmenuzando partes del sistema operativo y fue a ñadiendo caracteres en el c ódigo interno. Tambié n lo publicó en su perfil de: “Este mensaje de texto congela el m óvil del destinatario y seguramente lo tenga que reinstalar todo de nuevo. No lo usen con malos fines”. Esto significa que alguien que quiera dañar el m óvil de un tercero solo tiene que enviarlo y esperar a que lo abra.Tras pruebas en varios modelos de iPhone , el fallo afecta a casi todos los modelos con iOS desde la versión, la penúltima. Apple lanzó la beta 6 en la mañana del miércoles.es el sistema de mensajería de Apple , no solo de sus móviles. Aunque todavía no se probó, el investigador analiza si podría afectar a los ordenadores Mac de manera similar a un error que se dio en 2015. La cuenta de Masri en GitHub fue cancelada. É l no puede acceder pero s í se puede consultar el. “Es de acceso p úblico, así que cualquiera puede copiar y albergarlo en otro lugar.. Mi idea era llegar a Apple y hacerles ver que han estado ignorando mis avisos de fallos. Siempre lo hago antes de que saquen la versión final de algo”, sostuvo en BuzzFeed. “Una vez avisé de un error que desactivaba la. Algo que no deberí a poder hacerse. Les avisé y me dijeron que no les parecí a un tema a tener en cuenta”, afirmó.