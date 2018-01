Finanzas

18-01-2018 La entidad financiera considera que luego de los datos de inflación de diciembre se redujo el márgen de acción del Banco Central

Te puede interesar Batalla dólar versus Lebac: este es el precio al que puede estabilizarse el tipo de cambio, según la City porteña

El BCRA ) tieneparaen el corto plazo, a pesar de la relajación de lay se espera que recorte la tasa interés de política monetariaen el primer trimestre, según un reporte de. En esa línea, considera que la entidad conducida porirá recortando la tasa de referencia gradualmenteactual para cerrar el año, con una2018 que estará enPara el banco elde diciembre pasado, marcó 3,1%, es consecuencia de laque antecedió a las elecciones de octubre pasado y que estuvode los aumentos de. También, agregan, se explica por los aumentos de precios de servicios públicos regulados mayores a los esperados en el último trimestre de 2017. Lal medida por el Indec terminó el año pasado en, un 7% por encima de la meta de inflación. El BCRA para volver aen el corto plazo. Expectativas de inflación más altas, un peso más débil y subas de regulados por encima de los esperadoslas inminentes negociaciones salariales y a la consecución de la meta de inflación de este año.El reporte de analistas del Bank of America liderados porsostiene, además, que lasimplican un cambio estructural en dirección a(es decir, a un rendimiento menor de las tasas de interés en comparación con la inflación esperada), el Bank of America prevé que ladel tipo de cambio realen el futuro. "para una continuidad delargentino en las próximas semanas", dice el reporte. El banco estima que ela su vez enel año 2018. Las previsiones de inflación y dólar del Bank of America estánde mercado . Las expectativas de inflación que relevaen enero a 18,6% en la encuesta de enero, la primera después de la modificación de las metas de inflación del 10% al 15% para este año, decidida el 28 de diciembre pasado. La suba estuvo fundamentada por el giro en la política monetaria que fue acompañado por un relajamiento de la tasa de referencia este mes, de 28,75% a 28%. En ese mismo relevamiento, por otra parte, la previsión de dólar para fin de año también subió a $ 21,04 desde el $ 19,07 anterior.