Hacienda negocia con el Banco Nación el giro de $20.000 millones de utilidades al Tesoro

Finanzas

18-01-2018 Este aporte del principal banco oficial está incluido en el Presupuesto del corriente año. Falta aún definir si se hará en cuotas o en un solo pago

Else encuentra negociando con las autoridades del, que depende de la cartera de Finanzas , elde utilidades de la entidad alaunque aún no está definido si el monto se transferirá en cuotas o en un solo pago. El tema se resolverá en los, de acuerdo a las altas fuentes consultadas, provenientes de Hacienda y de la presidencia del Nación , los dos sectores involucrados. Estedel banco más grande del país a las arcas estatales había sido incluido en ely generadoentre el titular del Nación , y su vice de aquél entonces,Fraga se oponía a la operación porque entendía que la medida descapitalizaba a la entidad, en tanto el mendocino había logrado alinear al resto del directorio para apoyar la iniciativa ideada por el Ejecutivo. Finalmente Vaquié fue reemplazado por el ex titular de la Aduana,pero la ley de leyes se aprobó con este artículo que modifica la carta orgánica del Nación , a pesar del rechazo inicial por parte de González Fraga.Es que en losdel Presupuesto aprobado a finales del año pasado, se dispuso ladel capital social del banco público, para transferir esa suma al Tesoro, y que de lasque resulten al cierre del ejercicio una vez efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos provisionales y previsionalesque fije la autoridad competente para ellegal; el porcentaje que establezca el directorio que no podrá superar el 20% al Tesoro; y el remanente a aumentar el capital y a los demás fines que determine el directorio". Es decir que a partir de ahora el directoriopara definir un aporte al Tesoro que saldrá de laspor la entidad, siempre y cuando no superen el 20% de las mismas. Antes del cambio,la posibilidad de hacer estos aportes a las arcas del Ejecutivo., aseguró González Fraga al respecto, luego del cambio de directorio. Por lo pronto, según BAE, los funcionarios de Hacienda y del banco público definirán en los próximos días el mecanismo por el cual se llevará adelante esta transferencia de $20.000 millones, la cual podría ser en un pago de una sola vez o en cuotas.