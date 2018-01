Frigerio, a la CGT: "En paritarias no se debe perder de vista bajar la inflación"

Economía

19-01-2018 El ministro del Interior pidió ir en "consonancia con ese objetivo". La meta del Gobierno para este año es del 15% y presiona para que ese sea el "techo" de las subas salariales. Además, le restó importancia a la cumbre Moyano- Barrionuevo. "Son los sectores que no acompañaron al Gobierno", dijo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidió a los gremios "actuar con consonancia" con el objetivo de bajar la inflación, de cara a las negociaciones paritarias de este año y relativizó el encuentro encabezado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo en Mar del Plata, donde los dirigentes sindicales rechazaron el "techo" del 15% que quiere imponer el Gobierno en paritarias.

"Creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto", reflexionó en el programa Código Político, del canal TN.

En esa línea calificó a la cláusula gatillo como "un buen instrumento del que no hay que enamorarse", y descartó utilizar ese mecanismo, que permite una reapertura de las negociaciones si la inflación supera un tope pre-establecido, porque "hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada".

Frigerio insistió: "No podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría".

El funcionario se refirió, por otra parte, a la cumbre sindical que protagonizaron Hugo Moyano y Luis Barrionuevo en Mar del Plata y aseguró: "Son sectores que no nos acompañan en los cambios laborales que impulsamos".

"Se reunió un sector del sindicalismo, no todo el sindicalismo; y fueron quienes no acompañaron el proceso largo y profundo que, durante varios meses, impulsamos para cambiar el vínculo laboral entre los trabajadores y las empresas", afirmó al referirse al encuentro entre el líder camionero y el gastronómico, que unificaron posturas contra el techo de 15% que el Gobierno impulsa para las paritarias.

Y concluyó: "No nos sorprende ni ese almuerzo ni las declaraciones".

Contra la declaración cegetista

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, descalificó este viernes la declaración de dirigentes de la CGT contra las políticas del Gobierno nacional y apuntó contra el secretario general de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, por haber realizado, según dijo, "una amenaza mafiosa".

"Hay que contextualizarlo en quienes lo firmaron. Estaba Barrionuevo que realizó una amenaza mafiosa berreta al país, a la democracia", dijo Peña.

El jefe de ministros indicó en declaraciones a Radio Mitre que "la mayoría de los sindicatos han sido prudentes y responsables" y cuestionó la declaración dada a conocer este jueves.

Peña se refirió a declaraciones de Barrionuevo, quien la semana pasada había señalado: "A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal".

El funcionario calificó de "berreta" la declaración de Barrionuevo y consideró que "a nadie le genera miedo" porque "son muchas décadas haciendo lo mismo". "La sociedad cambió, maduró y hay un límite a ese tipo de comportamientos", agregó.

El Gobierno reaccionó así luego de que los ex jefes cegetistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo encabezaron, junto a los miembros del triunvirato Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, una cumbre sindical en Mar del Plata tras la cual se difundió un duro documento contra las políticas del Gobierno, en el que reclamaron "la derogación" de la ley de reforma previsional y "paritarias sin tope", además de confirmar que no acompañarán la reforma laboral que la CGT había acordado con el oficialismo.

En el texto, los sindicalistas también rechazaron el "mega DNU" que el Gobierno firmó la semana pasada "particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSeS para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional".