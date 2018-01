Economía

31-01-2018 Referentes del sector sostienen que la buena dinámica de 2017 se replicará este año. Esta tendencia alcista dependerá en gran medida de cómo evolucionen los préstamos indexados. ¿Cuál es el valor del metro cuadrado promedio para unidades a estrenar?

Precios

Elno tuvo el arranque más tranquilo en este 2018. El avance del tipo de cambio, luego de meses con un dólar amesetado, viene generandoen desarrolladores, compradores y también entre aquellos que tenían pensado comprar o vender una propiedad. Sin embargo, el sector -ahora expectante por la volatilidad del billete verde-, igualmente tiene como objetivolalograda en 2017, un año positivo dado que se logró revertir un largo período marcado por la escasa y cara oferta de. Desde que asumió, el gobierno de Macri inició un proceso tendiente a dotar de mayora los interesados en adquirir una, que se fue materializando con los préstamos que indexan porEsta, y otras ventajas, quedaron reflejadas en el total de. Al punto que el 2017 cerró con undel orden delcon respecto al año previo.En este contexto,consultó a importantesdel mercado inmobiliario para conocer suspara 2018.La respuesta es unánime: lase mantendrá siempre y cuando los créditos que indexan porsigan"El nivel demejoró mucho el año pasado, sobre todo en el último trimestre. Entiendo queasí", afirma Armando, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos Aires ().Este sistema dees, ya que de cada 10 transacciones que se presentan,están apalancadas por este tipo de préstamos."Si laque otorgan los bancos se mantiene, se verá un movimiento muy importante, que tambiéna la actividad de la", añade el directivo."Todos esperamos que siga así: las, porque ven en los créditos en UVA la forma de acceder al. Nosotros, que vivimos de esto, por salir beneficiados del mayor nivel de operaciones", expresa.El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (), Alejandro, también hace referencia a la importancia del crédito a varios años."Enhabrá más operaciones que en 2017, siempre que la actitud de lossea como hasta ahora. Es decir, que apunten a seguir siendoen el otorgamiento de préstamos", dice el directivo.Otra de las claves para que se mantenga la buena dinámica es que eltenga la agilidad y capacidad suficiente como paraa la fuerteEn este sentido, los especialistas consultados porcoinciden en que un aspecto que podría contribuir a ello: el desarrollo de unEs decir, que lapor los créditos hipotecarios tomados por muchas personas pueda "" para luego seren el mercado financiero (como si fuera un bono o un pagaré)."No vemos que en 2018 puedan generarse trabas en elque se viene observando desde el último cuatrimestre de 2017", señala Héctor, titular de la inmobiliaria homónima.Asimismo, cree que para que la buenacon el paso de los años, resulta necesario generar dotar de nuevos "" al sistema."Habría que pensar herramientas, como la, que aseguren la continuidad", indica el directivo, quien agrega que una de cada dos operaciones ya se apalanca con un hipotecario.El otropara el sector es el comportamiento que tendrá el, que comenzó a escalar sobre fines de 2017 y llevó preocupación a quienes han contraído deudas o están en vías de hacerlo.Mientras más suba (sin un correlato en los ingresos),será lade los tomadores del dinero, lo que hace que este punto sea clave para los agentes inmobiliarios.En cuanto a qué ocurrirá con el, las opiniones son en general coincidentes: mostrarán una evolución bastante similar a la de 2017.Para, el ritmo de las cotizaciones en 2018 no debería variar demasiado respecto del año previo."Los precios . Tanto el costo de la construcción como el de la tierra suben y esto se termina trasladando a los precios finales", expresa D´Odorico."Nuestra estimación es que este año veremos unaal, , tal como ocurrió en 2017", añade.

Te puede interesar Tasa, dólar e inflación: el Gobierno apuntará a los créditos más baratos para paliar el ajuste y darle impulso a la economía

Germán, director de Reporte Inmobiliario, coincide: "En 2018 losseguirán mostrando un comportamiento".

"Las propiedades registrarán una aumento en dólares que rondará entre el 13% y el 15%", asegura Picasso a iProfesional.



Hoy día, el 50% de las escrituras se realiza por una cifra que va de los u$s50.000 a los u$s130.000, según datos del Colegio de Escribanos.



Según datos de la UADE, para unidades a estrenar, las cotizaciones más altas corresponden a:



- Recoleta (u$s3.900).



- Palermo (u$s3.800).



- Belgrano (u$s3.500).



- Núñez (u$s3.200).



Las más bajas a:



- Barracas (u$s2.500).



- Flores (u$s2.500).



- Balvanera (u$s2.400).



Los referentes del rubro son conscientes del riesgo que implica que los valores del metro cuadrado (en dólares) se alejen de los salarios (en pesos).



Advierten que las viviendas dirigidas a sectores medios y medios bajos tendrían que valer entre u$s1.800 y u$s2.200 por metro cuadrado. Las orientadas a clase media, entre los u$s2.300 y los u$s3.500.



"El costo financiero debe ser menor a la mitad del ingreso del comprador. Si esta condición no se cumple, se hará muy difícil lograr que el mercado hipotecario se instale definitivamente como un sistema sólido", asegura Bennazar.



Desde la UADE también consignan que el metro cuadrado de los distintos barrios de la Capital promedia:



- Los u$s2.600 para departamentos usados.



- Los u$s3.000 en el caso de los nuevos.



Los barrios con los valores más altos siguen siendo Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.



La suba del dólar y el riesgo al descalce

Según Reporte Inmobiliario, el precio de las unidades usadas creció 12% en 2017. En gran medida, por el impulso que le confirieron los créditos hipotecarios.



A modo de ejemplo:



- El precio de un departamento usado de 40 m2 era de u$s79.000 hacia fines de 2016.



- Un año después, esa misma vivienda pasó a valer u$s88.200.



Este incremento perjudica a los tomadores de créditos, ya que se pueden quedar cortos al recibir el dinero que solicitaron al banco.



"Sobre fines de 2017, lamentablemente vimos casos de personas a las que el movimiento alcista del tipo de cambio les complicó la vida", comenta D´Odorico.



"Estaban muy ajustados con el dinero. El crédito en pesos que recibían no les alcanzaba para comprar la misma cantidad de dólares. Muchos debieron recurrir a un préstamo familiar", añade.



¿Cómo funciona el sistema UVA?

Para quienes no están familiarizados con este mecanismo, la siguiente infografía puede aportarles algo de claridad:

Una de las principales dudas que los interesados en este tipo de préstamos llevan a los bancos se vincula con el impacto de la inflación en el monto de las cuotas durante el período de cancelación.