Tecnología

21-01-2018 Sunsar Pichai sostuvo que la nueva tecnología permitirá resolver grandes problemas de la humanidad y que hay que "aceptar el cambio"

Sundar, director ejecutivo de, sostuvo que laes "una de las cosas más importantes en las que está trabajando la humanidad" y comparó ese desarrollo con la revolución que supusieron lay elEn un adelanto de la entrevista brindada al canal estadounidense NBC que se verá el próximo viernes, Pachai profundizó la comparación entre el desarrollo actual de lay el momento en queSegún afirma el sitio The Verge, el mandamás de Google afirmó que así como la gente aprendió apara beneficio de la humanidad, también necesitó superar sus desventajas, algo que deberá pasar con lasAdemás dijo que lapodría ser usada en el futuro para "" los problemas del cambio climático e incluso "curar el cáncer".En la entrevista fue también consultado por el"Puede que no necesites abogados, lo que algunas personas podrían celebrar y es posible que no necesites contadores".Pichai reconoció que hay personas que tienen, pero aún así "deben aceptar los avances tecnológicos"."La historia muestra que a los países que retroceden no les va bien. Entonces", aseveró.