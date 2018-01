Finanzas

21-01-2018 Ante la baja de tasas se configura un nuevo contexto para las inversiones y se analizan opciones superadoras que generan alto rendimiento

Una alternativa en alza

En la web de algunosy sociedades se puede hacer una suscripción de forma online eahorros en un(FCI) con unos pocos clics. O bien se puede hacer lo mismo en la pantalla de un smartphone, utilizando una app.La simplicidad es la clave de este nuevo fenómeno. De hecho, se crearon en 2017 más dede personas físicas. En buena medida, se trata de ahorristas que llegaron a la industria a buscar lade las, la zanahoria que marcó durante el año el pulso y el apetito de los inversores en pesos.Los fondos que permiten rescatar la inversión en 24 horas) fueron el vehículo ideal para capturar la renta de la deuda del: son el grueso del mercado , invierten hasta un 80% de sus carteras en sus letras y generan tasas netas de hasta 26% anual.La tendencia seen: se repusieron del bajón estacional de diciembre y. Los fondos de renta fija en pesos sumaron $40.000 millones desde comienzos de año. Los de renta fija en dólares, otro de los motores del crecimiento en 2017, ingresabanadicionales. Una señal agradable para el período que recién comienza.Hay unas 450.000 cuentas de individuos en fondos con unde, según el último informe de la cámara sectorial. Para este año, los jugadores hablan de "maduración". Es que más de la mitad del patrimonio total (incluido empresas) está volcado al corto plazo, invertido en carteras de renta fija con una duración menor a 12 meses. Casi $1 de cada $2 de la industria es una. Y cerca de un cuarto de todo el stock que emitió el Banco Central está alojado en los fondos "Es una anomalía argentina y una", dice una fuente del mercado . Cortoplacismo es: para las inversiones en pesos, hay más tasa en el corto plazo.Pero losen algo: de la mano de ladel Central, se cocina lentamente un. El interrogante es si el mercado podrá sostener el crecimiento sin el premio de las Lebac . O si podrá, eventualmente, empujar a los inversores existentes hacia fondos más largos."La industria está sentada en productos depara. Esto es sostenible en la medida que existan los niveles de tasa que se veían el año pasado. Elun poco: se están dando las cartas para un nuevo juego y es muy probable que las Lebac dejen de ser la estrella del mercado", dice a La Nación Esteban, gerente de inversiones en HSBC.Pero lasería a, por lo que los fondos iguen recomendados para los primeros meses del año. "Ya no tanto por las Lebac , sino como un buen producto de parkeo de dinero hasta que aparezcan oportunidades", agrega González. Son una herramienta ideal para gestionar liquidez desde la caja de ahorro: mientras no se necesita el dinero, uno puede "" en un fondo para devengar tasa en el medio. En caso de necesitar la plata, puede rescatarlo en 24 horas. La recompensa podrá no ser excesiva, pero siempre será mejor que dejarlos a merced de la inflación.La industria ofrece unasde fondos . Hay política de "puertas abiertas": no se penaliza al inversor por entrar y salir de los productos, y no se aplica tampoco impuesto a los débitos y créditos bancarios por los movimientos. En caso de requerirse, puede disponer de los fondos el mismo día (), el siguiente () o hasta 72 horas después para los productos de acciones ().Lasaparecerán cuando el mercado esté maduro, explican en la industria. Lo que hoy se paga es la: cada día, se descuenta del valor de la cuotaparte lo que la sociedad cobra por gestionar el patrimonio. El ahorrista elige el tipo de fondo, pero no los activos que se compran. Es más caro que invertir por cuenta propia. La ventaja es la pasividad: se delega el manejo del portafolio. Se podría decir que contrata una asesoría financiera profesional a un precio mayorista.Loscobran honorarios promedio de 1%, mientras que los T+1 están en torno del 2%. En los productos de renta fija en dólares están por debajo del 1%, mientras que en los fondos de acciones son, en promedio, de 2,5%. Hay más caros.Con mayor riesgo, se mantienen las recomendaciones de. El inversor que llegó a la industria con las Lebac y probó suerte en renta variable se llevó una grata sorpresa en 2017: rindieron en promedio un 70% a diciembre, con algunos fondos específicos que llegaron a superar el 100% nominal. Es decir, duplicaron el ahorro. Todos los especialistas consultados coinciden: no se, pero queda un camino por recorrer para los papeles argentinos. Un dato: las acciones (y por ende los fondos de acciones) quedarían exentas del nuevo gravamen impositivo."Si bien la Argentina subió extraordinariamente, todavía tienealgunosque ayudan a pensar en buenos retornos en 2018: la inclusión en el índice, que está incorporado en precios pero no de forma plena, el reacomodamiento tarifario para papeles energéticos y una economía que se asienta y apuntala ganancias. Hay dos años en uno y el momento más atractivo para estar expuesto a acciones es el primer semestre", dice José, de Consultatio.Para quien buscahay alternativas de corto plazo (surtido de Letes, bonos cortos en dólares y plazos fijos), que rinden alrededor de, y productos más largos (bonos soberanos, provinciales y corporativos), que en 2017 han rendido entre 6% y 8%."Por lo general, la gente tiene una idea de inversión de largo plazo en dólares, pero lalo lleva a invertir en productos de baja volatilidad y, por ende,", explica Guillermo, presidente de Supervielle Asset Management, según recoge La Nación.Finalmente, en la cámara sectorial destacan el rol que tendrán en la industria los "", plataformas online que, vía acuerdos comerciales, pueden vender productos de múltiples compañías en una misma página web.Algunas: Central de Fondos sugiere Gainvest Renta Fija Dólares, DFS RF y Consultatio Liquidez Ley 27.260 para fondos en dólares de corto plazo, mientras que las opciones de largo alcance son Megainver Renta Fija Dólares, Consultatio Income Fund y Galileo Event Driven. Para Fondos Online, otro supermercado, recomienda Galileo Acciones, SBS Acciones y Delta Select.Losmuestran atractivos. Aquí, un resumen de sus características y comportamiento:hay unas 450.000 cuentas de personas físicas con unde, según el último informe de la cámara sectorial. La simplicidad para hacer el trámite de manera online y el alto rendimiento al que ayudaron algunos activos que integran los fondos , fueron determinantes para el crecimientoen la industria, $1 de cada $2 está colocado en. Ahora, el entorno está cambiando y estas letras emitidas por el Banco Centraldel mercado. Pero la migración sería a fuego lento y los fondos T+1 siguen siendo recomendados para los primeros meses del año.los fondos hoy están principalmente sentados en inversiones de, con opciones que les permiten a los ahorristas obtener el dinero en efectivo en poco tiempo: en el mismo día, al día siguiente o a las 72 horas. En el mercado está elde desarrollar más atracción para fondos depara perfiles de, se mantienen las recomendaciones de ir a. El inversor que llegó a la industria con las Lebac y probó suerte en renta variable se llevó una grata sorpresa en 2017: hubo rendimientos promedio de 70% a diciembre, y en algunos fondos se llegó a superar el 100% nominal.