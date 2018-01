Legales

21-01-2018 El decreto que permite el embargo a las cuentas de empleados ya genera polémicas. Se debe, sobre todo, a la falta de precisiones en el texto

El recientemente firmadomodificó un artículo de la, con lo que dejó sin efecto la inembargabilidad de las. Ahora, los acreedores podrán pedir el embargo de esas cuentas, que pueden estar engrosadas por otras sumas no provenientes del sueldo, si tienen saldos superiores al equivalente aEl fundamento de la medida es que lostendrány cuantía de cobro de la deuda contraída por el trabajador y demás beneficiarios de la Seguridad Social, como jubilados, detalla Clarín.Tanto especialistas como legisladores han impugnado quese haya modificado un artículo de la ley de, de 2016, y adelantaron que irán a la Justicia. Hasta ahora los embargos ordenados judicialmente debían ser efectuados por el empleador antes de pagar el sueldo. Según el abogado Luís Enrique, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, “conforme al Decreto Nº 484/87, la cuota de embargabilidad de las remuneraciones es la siguiente:1.- Hasta el importe delvital (hoy $9.500), la remuneración es2.- Hasta elvital, se puede embargar elde lo que excediere de este último.3.- Las remuneraciones superiores amínimo y vital pueden ser embargadas hasta unde lo que excediere de esa suma.Un ejemplo numérico permitirá aclarar mejor el tema. Por caso, a un trabajador que tiene unade, ¿cómo podría afectarlo un embargo?Hasta: inembargable. De $9.501 a $19.000 (10%): $950. De $19.001 a $28.500 (20%): $1.900. Así, elsería deY esto no fue modificado por el DNU 27/18. A su vez, para las“no rige el monto máximo de embargabilidad, pero el juez debe fijar la cuota alimentaria en un monto que permita la subsistencia del alimentante (Decreto 484/87, artículo 4)”.Por su parte, eltienepara notificarle del embargo del sueldo y entregarle una copia de la orden judicial.En cambio, el DNU admite el embargo sobre la cuenta sueldo “en la medida de que se trate de montos derivados de una, o de prestaciones de la” y si el saldo de dicha cuenta supera el equivalente a 3 veces dichos ingresos, según el promedio de los últimos 6 meses.Lo que el DNU no aclara es qué pasa si elexcede ese limite: el embargo podrá hacerse sobre el saldo que excede ese tope o hasta el 20%.¿Qué pasaría en el ejemplo del trabajador que tiene una remuneración mensual promedio de?. Si en la cuenta sueldo hay depositados $120.000, hasta $85.500 (o sea tres sueldos) lo depositado en la cuenta sueldo esSobre el saldo de $34.500 ($120.000 menos $85.500), el DNU no aclara si se debe respetar el, del articulo 147 de la ley de Contrato de Trabajo, o se podría embargar todo el saldo.De los fundamentos del DNU buena parte de los especialistas dice que se podría. Es que el nuevo articulo establece “un monto por encima del cual las sumas depositadas en una cuenta sueldo pueden ser embargables para, de esta manera,de los ahorristas del sistema financiero y otorgarles mayor y mejor acceso al crédito”. señala Clarín.Ramírez insiste en que “para mí es el 20% que fija el, que”. Admite que otros especialistas “creen que se podría embargar todo el saldo”, aclarando que la ley laboral dice que “si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.En síntesis, elaportaría más “combustible” para la