WhatsApp abrirá la puerta de su habitación en un hotel

22-01-2018 El sistema se instala en el marco de la puerta y puede actuar con distintas cerraduras. En la aplicación se puede escribir "Abrir", "Open" o teclear "1"

Una compañía española permite controlar lade hoteles, apartamentos y garajes desde el teléfono móvil , que forma parte de ecosistema de empresas apoyadas desde, la aceleradora de, trabaja desde hace tres años en diversos sistemas seguros que convierten el móvil en la llave de la habitación. Puede ser con una aplicación propia de BeCheckin, embebida en la aplicación de un hotel o una cadena de apartamentos y, desde este mismo mes, a través de mensajes de texto por. El próximo paso será utilizar mensajes de voz. Cuando un usuario contrata una estancia recibirá un mensaje de bienvenida a través de WhatsApp y, a partir de ese momento ya se establecerá una relación entre el hotel -o el dueño del apartamento- con el usuario. "¿Desea comprar algo? ¿Llenar la heladera de determinados alimentos? ¿Alquilar un vehículo? ¿Cine, teatro, espectáculos?" serán frases que aparecerán en el celular del huésped.La idea es que pueda abrir la puerta desde el móvil e intentar hacer lay que parte de la facturación se quede en el lugar. El sistema de apertura se instala en el marco de la puerta y puede actuar con distintos tipos de cerradura. En la aplicación propia, basta con pulsar el botón de abrir; en WhasApp, según cómo lo defina el propietario, se puede escribir "", "" o teclear "1". Aunque la idea final parece ser la desaparición de las, por el momento coexisten con el resto de sistemas. La ventaja no es sólo la comodidad para el usuario, sino para el propietario. En el caso, por ejemplo, de los apartamentos, no hace falta quedar con el inquilino sino que se le activa remotamente. Al estar basado en mensajes podría pensarse que reenviando el mensaje se autorizaría a otro para abrir la puerta, pero no es así. Se autoriza a uny, en función de los inquilinos se le autoriza a invitar a otros. En ese caso, se da autorización a otro móvil durante un tiempo para poder abrir la puerta.