Para Richard Branson, la semana laboral de cinco días es algo del pasado

22-01-2018 "Las personas deberán cobrar más por trabajar menos tiempo. Va a ser un balance difícil de acertar, pero puede ser logrado", afirmó el fundador de Virgin

El excéntrico multimillonario fundador de Virgin, Richard Branson, publicó días atrás algunas de sus reflexiones sobre cuáles serán losque se verán en los próximos años respecto de las formas en las cuales lasSe apoyó en las declaraciones de otros líderes de empresas como Larry Page (de Google ) para sostener que lapara los seres humanos van aa medida que la tecnología avance. "Las innovaciones impulsarán a las industrias pero tambiénnuestrade la", escribió en inglés, citando como ejemplos a los autos e incluso aviones que se manejan solos son ya una realidad."Suena como malas noticias para las personas. Pero sin embargo, si los gobiernos y los negocios son inteligentes, el avance de la tecnología podría de hecho seralrededor del mundo. Podría ayudar a acelerar al mercado hacia", indicó en un texto publicado en la página de Virgin. En ese marco es que Branson consideró que la idea de trabajarcon algunas semanas anuales de vacaciones es "solo" y que algunas compañías consideran como "grabado en piedra". Pero, y de hecho, consideró que sería conveniente modificarlo. El auge del trabajo flexible, aseguró, ya permite que las personas elijan cómo y donde trabajar, si tieneno incluso, o si en el futuro preferirány tener vacaciones más largas. "Trabajando más eficientemente, no hay razón para que las personas no puedan-incluso más-Las personas deberántiempo, así podrán disfrutar de más tiempo de ocio. Eso va a ser unde acertar, pero puede ser logrado", cerró el magnate y volvió a citar a Larry Page: "Todos necesitamos trabajar de manera más inteligente y no más".