Para Bill Gates, estos fueron los mejores libros del 2017

22-01-2018 El multimillonario cofundador de Microsoft reveló en su blog cuáles fueron las lecturas que más lo marcaron el año pasado

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, es un lector apasionado, curioso y de extrema amplitud.

En su blog suele compartir y recomendar sus lecturas. Los siguientes fueron sus 5 libros favoritos del 2017.

- "The best we could do: an illustrated memoir", de Thi Bui.

"A través de finas ilustraciones, Thi Bui narra la lucha de una familia huyendo de los horrores de la guerra de Vietnam. Un viaje intimo que muestra los esfuerzos por encontrar un futuro mejor cargando con los fantasmas del pasado", según la descripción del libro que relevó Emprendedores News.

- "Believe me", de Eddie Izzard.

Autobiografía del reconocido actor y monologuista británico, Eddie Izzard. Una puerta abierta a los sentimientos y pensamientos del actor en los que se desgranan temas como el amor, la muerte y la sexualidad a ritmo de jazz.

-"Energy and Civilization: A History", de Vaclav Smil.

Un profundo análisis de cómo la energía estuvo directamente relacionada con el avance de la humanidad, desde las civilizaciones prehistóricas hasta nuestros días. Una nueva visión sobre la energía, desde el uso que le hemos dado hasta los efectos futuros por no respetar el medio ambiente.

"No es el libro más fácil de leer, pero al final te sentirás más inteligente e informado sobre la innovación de energética y cómo altera el curso de las civilizaciones", dice Gates, según Emprendedores News.

- "The Sympathizer", de Viet Thanh Nguyen

El autor, ganador del premio Pulitzer a la mejor novela de ficción del 2017, cuenta la historia de un doble agente enamorado de una refugiada en la ciudad de Los Ángeles. Tras la Batalla de Saigon , el protagonista viaja a EE.UU para comenzar su nueva vida. Mientras tanto, seguirá enviando información al ejército de su país.

- "Evicted", de Matthew Desmond

El libro retrata la causa de la pobreza en Estados Unidos, a través de las historias de 8 familias de Milwaukee la realidad que muchos norteamericanos sufrieron tras la crisis económica. Ganador del premio Pulitzer a la mejor novela de no ficción de 2017, "Evicted" analiza como los cambios económicos afectan a las clase media.