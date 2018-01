Finanzas

22-01-2018 El billete minorista trepó 13 centavos este lunes y se acercó al récord histórico máximo de los $19,46 promedio del pasado 28 de diciembre. En el mes, sube 2,6%. Este martes el Banco Central determinará cuál es el nuevo interés de referencia de la economía, que hoy se encuentra en 28%

Eloperó al alza en la rueda del lunes ante unaporque supera con creces a una hasta ahorade divisas, y con la expectativa del mercado que este martes pueda haber unlevedede referencia, en la reunión de Directorio del Banco Central , algo que le daría mayor atractivo a la divisa estadounidense. Igualmente eloperado en la plaza fuea la rueda previa, al registrarse negocios porEn el, el precio de la divisa estadounidense escaló 13 centavos hasta lossegún surge de la encuesta que realiza habitualmente elentre los principalesdel microcentro porteño.Es decir, se ubicóalque alcanzó el pasado 28 de diciembre, cuanto tocó los. De hecho, en todoya sube unoso 2,7%.En lasla referenciaofrecida al público llegó a ser deen los casos del ICBC y Galicia, seguido por los $19,48 del Itáu.En el, el aumento en la cotización es de diez centavos hasta tocar los $18,85 para la compra ypara la. Por su parte, en laelsubió once centavos hasta lospara la punta vendedora, por lo que lacon el promedio oficial minorista es de 38 centavos, oFinalmente, en elbancos y empresas cerraban operaciones con un avance de 15 centavos, apara la punta vendedora."Ladevolvió aimpulsando una suba del tipo de cambio que por momentos lo acercó a los", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.Este lunes, la divisa interbancaria se movió en unde precios, entre mínimos en $18,99 y máximos en $19,17.Así, en los primeros 22 días del, el ritmo dedeles, ya que trepa 50 centavos, oDe acuerdo a operadores de ABC Cambios, los participantes del mercado siguen, originadas pordede inversores, bancos, y pagos al exterior por obligaciones comerciales."En los motivos que podemos encontrar sobre estededelde la divisa, que en principio comenzó a fin de diciembre con propuestas de cambios financieros y económicos, la baja de tasas de interés en pesos de política monetaria, como así también las consiguiente baja de tasas de las Lebac, operadas en el mercado secundario", resumió el operador Fernando Izzo.Para colmo se agregó el viernes pasado el problema originado entre la desconexión entre el convenio provisorio entre Bolsas Y Mercados Argentinos (BYMA) y el mercado de futuros del Rofex, algo que afectó los negocios de ambas sociedades, lo que hizo que especialmente ladede inversores seEl"parece estacionarse en un, cerca de los, lo cual es más saludable para la economía", dijo Fundación Mediterránea en un informe.Al respecto, el propio Federico, presidente del Banco Central , dijo este lunes: "Esloque está el tipo deen los últimos cinco trimestres. Eslo poco que se ha movido en".Y agregó que el sistematiene mecanismos de "" para que "Argentina no viva procesos de desequilibrios pronunciados como en el pasado".También elestáa lo que pueda ocurrir este martes con la reunión de Directorio del BCRA, en el que se fijará la nuevade, y cierta parte de la City aguarda un posible nuevo y leve descenso. "Está empezando a verse unahacia unde lade referencia desde 28% a, dijo la consultora Balanz Capital.En esa sintonía, este lunes lasen else operaron al plazo dealy las de 268 días al 25,25%. En total se negoció un volumen bajo en pesos equivalentes a unosde. Por lo tanto, para Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, "más allá de las intermitencias, laextiende su, a pesar de lo cual se multiplican las tácticas de ‘dado que aún así se proyecta que losena los deeste año, aunque por un. En la, en tanto, elcotizaba con una suba deya que se operaba apor unidad.En eldedel Rofex se operaron 648 millones, de los cuales else negoció para fin de, con una tasa implícita de 23,1% anual.Elfue. En tanto, todos los plazos quedaron al alza en un promedio de doce centavos.