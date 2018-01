Management

23-01-2018 Este aspecto está en el foco de ocho de cada diez gerentes de contratación en todo el mundo, pero cómo deben ellos ajustar su perspectiva para gestionarlo

La gestión de la diversidad en las empresas será, de acuerdo a la red social para profesionales LinkedIn, una de las tendencias clave en Recursos Humanos este año.

Junto con las nuevas técnicas de entrevistas, la aplicación de Big Data y la Inteligencia Artificial aplicada al reclutamiento, este factor es uno de los aspectos que se perfilan como los más relevantes entre los seleccionadores de personal en todo el mundo.

Más aún, de las cuatro tendencias mencionadas, la diversidad es la que la que ya fue adoptada en alguna medida en mayor cantidad de empresas.

Por eso es que la compañía dirigida por Jeff Weiner compartió en un informe las seis máximas que sus expertos recomiendan respecto de esta temática.

"Gestionar la diversidad es complejo. No hay una bala de plata para conseguirlo, y no sucede de la noche a la mañana", advierte la red social para compartir los siguientes puntos básicos

- Usar lenguaje inclusivo en las descripciones de puestos de trabajo

Esto ampliará el atractivo de las oportunidades presentadas y permitirá que lleguen a un "pool" de talento más diverso.

- Motivar a los empleados a contar sus historias

Este ejercicio conocido como "storytelling" potenciará el compromiso y el "engagement" en paralelo a alcanzar a más candidatos en una forma auténtica

- Promover la inclusión y el cambio a través de grupos de empleados

La red social se refiere a los ERG o "Employee Resource Groups", que son grupos autogestionados y formados por los empleados de algunas compañías, sobre todo para fomentar la inclusión y la diversidad en la fuerza de trabajo, entre otros objetivos. LinkedIn asegura que es más efectivo apoyarse en estos grupos naturales para transmitir estos valores.

- No tener una "estrategia" de diversidad

Es conveniente entender este factor como una mentalidad o una manera de pensar antes que una estrategia.

Comenzar pequeño para efectuar el cambio: poco a poco, insertar esta mentalidad en todo lo que la compañía emprende.

- No invertir sin el apoyo de los líderes

No se llegará lejos en este objetivo si los líderes no "compraron" el valor de la diversidad. La línea de resultados siempre tendrá su atención, así que conviene apoyar el caso con números, según recomiendan desde de LinkedIn.

- No perpetuar el atractivo del "fit cultural"

La red social recomienda a los managers de contratación cambiar su forma de evaluar a los candidatos: no contentarse con encontrar a aquellos que encajan en una cultura corporativa pre-establecida, sino encontrar a los que serán una importante adhesión ("culture add"). Es la manera de crear una cultura de las diferencias.

El estudio que la red social para profesionales desarrolló en base a más de 8000 encuestas en 39 mercados, reveló que el 78% de los consultados a nivel global consideraron que la diversidad impacta en su forma de contratar.

Un 35% contestó que este aspecto era "extremadamente importante" en su metodología de selección, y otro 43% dijo que era "muy importante".

La Argentina no es la excepción: un 48% de los ejecutivos locales encuestados por LinkedIn consideraron este factor como "muy importante" a la hora de reclutar, y otro 23% lo marcó como "extremadamente" clave, según datos a los que accedió iProfesional.

Más aún, el 53% de las firmas que participaron del estudio ya incorporaron la gestión de la diversidad "en gran parte" o "completamente" a sus procesos, y en la Argentina esa cifra llega al 37 por ciento. Otro 33% de los locales indicó haberlas adoptado "en alguna medida".