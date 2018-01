El 57% de los CEO globales cree que este año se consolidará el crecimiento económico

Economía

22-01-2018 Un informe muestra el optimismo de los líderes, duplicando expectativas del año pasado. Pero se mostraron preocupados por el terrorismo y las ciberamenazas

El optimismo de los empresarios sobre elmundial alcanzó nuevos, indica un estudio publicado por la auditora PwC este lunes, la víspera del arranque del Foro Económico Mundial en Davos. La encuesta conde todo el mundo revela que elde ellos creen que el crecimiento se consolidará en los próximos, un récord desde 2012, cuando empezó a publicarse esta encuesta. La cifra mejora muchísimo con respecto aldel año pasado. El optimismo económico se ha desarrollado en particular en, donde el 59% de los directivos confían en el, frente al 24% del año pasado. Pero incluso eno en el, la situación está, con respectivamente 38% y 36% de empresarios optimistas, frente al 11% y al 17% de 2017. "Con elde lasy las previsiones de aumento delen la mayoría dedel mundo, no sorprende que los directivos sean tan", dijo Bernard Gainnier, presidente de PwC Francia citado en el comunicado.En cuanto a las perspectivas de futuro de sus propias, los dirigentes también son optimistas, aunque ladesde el año pasado es menos espectacular:% de los encuestados dicen tener "" para los próximos doce meses, frente al 38% de 2017. Enhayde, frente al 39% del año pasado, en particular a causa de la reforma fiscal aprobada por la administración Trump, indica PwC. Por sectores, el, el de los servicios ay la industria son los más. Sin embargo, a pesar del optimismo general, los dirigentes dicen estar "extremadamente" por cuestiones como el(41%), las incertidumbres(40%), las(40%) o el(35%). Y, luego de un año demeteorológicos, el% de losempresarios se mostraron preocupados por el. "El mayor nivel de preocupación es impulsado por mayores, en lugar de las dinámicas de los propios mercados de los líderes de negocios", dijo Bob Moritz, jefe global de PwC.