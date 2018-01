Confirman que la ANSES pagó comisiones por $540 mil al ex fondo de Caputo

Economía

23-01-2018 La ANSES abonó ese monto a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Cambiemos

Te puede interesar "Cuídenlo a Federico", la sugestiva orden de Mauricio Macri ante ola de rumores y en medio de la volatilidad del dólar

La colocación de bonos por parte de la ANSES le generó una un fondo que creó y administró el ministro de Finanzas, Luis Caputo, encargado de tomar deuda bajo la administración de Mauricio Macri . En concreto, la transacción tuvo un costo para el Estado de al menos $540, de acuerdo a información oficial. La ANSES abonó ese monto a la firmade Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Cambiemos, en concepto de comisión por colocaciones en Lebacs, a partir de una decisión deldel Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba que realizó el pedido de información al organismo que dirigeEl dato fue confirmado de manera oficial por ANSES ante un pedido de acceso a la información pública. Antes el organismo realizaba las inversiones del FGS sin intermediarios. el fondo Axis Ahorro Plus destina el 80% de suel restante 20%, a plazos fijos y otros fondos.El ex fondo detambién está mencionado en las investigaciones por los“Las comisiones son descontadas de lade los fondos, es decir, que las mismas son descontadas del patrimonio total de los respectivos Fondos Comunes de Inversión, y su rentabilidad anual es neta de las respectivas comisiones, se trata de costos tanto de la Sociedad Gerente como de la Sociedad Depositaria”, señalaron desde ANSES ante el pedido de información. Y agregaron que “el total de la comisión cobrada por el, Ahorro Plus Clase B, en la operación de referencia era de 0,60 por ciento anual”. La combinación de ambas respuestas incompletas permitió deducir que se pagaron a Axis 540 mil pesos de comisión sobre la rentabilidad de 90.115.000 pesos . El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel De Vedia, denunció a Caputo el año pasadao por esas maniobras. Según esa investigación, durante 2016 se invirtieron más de $500 millones en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Axis. De Vedia también incluyó en esa denuncia al titular de Anses , Emilio Basavilbaso, Gustavo Angel Marconato, Luis María Blaquier y al ex socio de Caputo, Pedro Lacoste.