El Gobierno avanza con el seguro de caución de las automotrices

Finanzas

23-01-2018 La decisión obligará a las 11 automotrices que integran ADEFA a declarar si entre 2016 y 2017 estuvieron en línea con el "flex de 1,5 con Brasil"

El Gobierno decidió poner unde autospor parte de las terminales automotrices, sin que haya una contrapartida de exportaciones que equilibren, al menos en parte, la balanza comercial. Fuentes oficiales adelantaron que esta misma semana se conocerá cuál será lapara elobligatorio de deberán contratar las fábricas automotrices. Si bien esatiene la apariencia de una meralo cierto es que se trata de una: va a colocar a cada una de las 11 empresas que integran la Asociación de Fabricantes de Automotoresen la posición desi durante el períodoo no, con el acuerdo que impone un límite de importación de hastaimportado desde Brasil . "El seguro de cauciónde importación y exportación por parte de las terminales automotrices durante el período que va de", señalaron fuentes oficiales. "sino unque hay que contratar de manera preventiva. Y regirá sólo para aquellas empresas que se hayandelacordado con Brasil ", agregaron las fuentes. El acuerdo con Brasil fue firmado eny establece unen el intercambio de vehículos y autopartes entre los dos países hasta junio de 2020. El "flex", como se lo suele denominar en el sector, es elde lo que se puedey quedó establecido enEse acuerdo, en su momento, fue celebrado por ADEFA. Desde el punto de vista de los empresarios, uncon Brasil les garantizaba unpara conseguir la radicación de inversiones . De hecho, los brasileños habían reclamado que elpara poder vender con menos restricciones autos brasileños a la Argentina. En forma paralela, durante 2016 y también el año pasado, laen la Argentina se disparó y llegó a superar laspasado, de los cuales más deltanto desde Brasil como de países de extrazona. Para este año, las expectativas de no pocos analistas del sector son de más de un millón de patentamientos. En cambio, lacontinuó estancada: se produjerony fueron exportadasEsa disparidad entre importaciones y exportaciones arrojó un déficit comercial de vehículos y autopartes que sería no inferior a 7.000 millones de dólares, según analistas del sector. Las terminales automotrices con producción en el país son lasvehículos desde Brasil con arancel cero. En ese contexto, el "seguro de caución" que el Gobierno les va a exigir a partir de ahora es un aviso en sí mismo: que las terminales que completen el período 2015-2020 con la cuenta comercial en rojo (siempre el relación a un "flex" de 1,5), deberían pagar una fuerte multa, equivalente a 35% de su excedente de importaciones.