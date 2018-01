Finanzas

23-01-2018 El precio promedio del billete estadounidense escaló 24 centavos para el público, y superó el récord histórico del pasado 28 de diciembre pasado. En algunos bancos llegó a venderse a $19,75. El mayorista también trepó a $19,35, ante la expectativa de lo que luego sucedió: el BCRA bajó la tasa

El dólar sigue en "erupción" y su precio no encuentra un freno, ya que volvió a subir de forma virulenta, por compras para coberturas de fin de mes y por las expectativas que hubo de una nueva baja en la tasa de referencia del Banco Central (BCRA), luego de la conferencia de su presidente, Federico Sturzenegger. Hecho que se confirmó horas después del cierre de la plaza, ya que finalmente bajó 75 puntos básicos hasta los 27,25%

Así, la divisa tocó un nuevo precio máximo histórico de $19,35 para el mayorista, en el marco de un gran volumen negociado, ya que creció 29% respecto a la rueda previa.

En tal sentido, el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, consideró que "el nuevo retoque en el nivel de las tasas de interés locales, combinado con una suba en las tasas de interés en los Estados Unidos, parece estar recreando un escenario de dolarización de portafolios que tiene pleno impacto en la cotización del dólar".

Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "los participantes del mercado de cambio siguen tomando coberturas, originadas por cambios de carteras de inversores, bancos y pagos al exterior por obligaciones comerciales".

En su opinión, "entre los motivos de este cambio de dirección en el precio de la divisa, se encuentra la baja de tasas de interés en pesos de política monetaria".

"Desde que comenzó la baja de las tasas el dólar subió dos pesos", precisó el analista financiero Christian Buteler en Twitter.

El mercado cree que la entidad no tiene mucho margen para seguir con los recortes de tasas, por el incremento de la inflación, por lo que se preveía una baja de forma "testimonial", en no más de 50 o 75 puntos.

Es decir, las estimaciones eran que el BCRA iba a seguir en la dirección del mercado secundario, donde hubo en los últimos días una disminución de las tasas.



De hecho, este martes las Lebac en el mercado secundario se operaron al plazo de 29 días al 27% y la de 239 días al 25,40% anual. El nivel de operaciones fue muy elevado ya que se pactaron el equivalente en pesos de más de u$s600 millones.

Pese al retroceso en la tasa de referencia, los analistas advirtieron en el último tiempo que no hay demasiadas buenas señales de la inflación como para que el BCRA baje más las tasas, con meses donde se vienen ajustes tarifarios y de cara a unas paritarias donde el Gobierno pretende poner un techo del 15% sin "cláusula gatillo".

A estos factores se sumó el problema originado por la caída del convenio provisorio entre el BYMA y el Rofex que afectó los negocios de ambas sociedades, que provocó una reducción notable de la oferta de dólares.

En este escenario, en el segmento minorista la divisa estadounidense trepó 24 centavos para alcanzar un nuevo récord de $19,66 promedio en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al relevamiento que publica el Banco Central.



Incluso, durante la rueda, en algunos bancos privados llegó a venderse a un precio máximo de $19,75. Luego cayó unos centavos y al cierre su precio quedó en un techo de $19,70 en el Galicia, ICBC y Santander.

Las pizarras del Banco Nación mostraron un salto de 25 centavos en la venta al público, para ubicarse en los $19,10 comprador y $19,60 vendedor.

Por su parte, el circuito paralelo, el blue operó también con una suba de ocho centavos y se acercó a los $20, ya que cerró en $19,88, según informan desde diversas cuevas de la City.

En tanto, en el mercado mayorista, la cotización avanzó 20 centavos hasta los $19,345, luego que durante la rueda llegó a tocar un máximo de $19,39. Igualmente, superó su récord histórico anterior registrado el pasado 28 de diciembre, cuando tocó los $19,25.



Se registró un importante volumen negociado, unos u$s826 millones, es decir, 29% más que el lunes, en el que la divisa norteamericana alcanzó nuevos máximos históricos de la mano de una demanda por cobertura muy activa por parte de bancos, empresas e inversores.



"El tipo de cambio da cuenta de una elevada volatilidad, dada su sensibilidad a la política monetaria", resumió la consultora Delphos Investment.

Por lo pronto, a la hora de ver la rentabilidad, los operadores del mercado ven en lo inmediato que el negocio pasa -en los últimos tres días- "en comprar dólares, posicionarse y esperar hasta que pare este incesante incremento del valor, que en términos de porcentaje ya lleva ganado 2,5%, y que no hay otro activo, ni en dólares ni en pesos, que sume tal rendimiento en ese lapso", afirman desde ABC Cambios.



Incluso, en lo que va del enero lleva acumulada una suba de 3,7% ($0,69), y agrega que "aún no esta resulto el tema de la tasa de interés en activos del BCRA, por lo que se estima que aún no llegamos al equilibrio entre oferta y demanda, por lo que se podría estimar que el dólar seguiría subiendo contra el peso, hasta que cambien algunos parámetros que dependen del ente regulador".

Finalmente, en la Bolsa de Comercio, el contado con liquidación trepó 30 centavos hasta los $19,45 por unidad.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron 756 millones, de los cuales el 50% se negoció para fin de enero a $19,42, con una tasa implícita de 20% anual.



El período más extenso negociado fue marzo a $20,03. Los plazos quedaron todos al alza, un promedio de más de quince centavos.