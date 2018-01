Tecnología

23-01-2018 Puede parecer que la interrupción se suscita porque se acercan los nuevos lanzamientos, pero Apple siempre continuó fabricando sus viejos modelos

Elacaba de llegar a la Argentina, pero un nuevo informe indica que lasdel último modelo de lujolos niveles esperados y el equipo podría dejar de producirseSegún el analista del grupo, el iPhone X no tuvo el impacto deseado en el mercado chino porque susle quitan espacio a la pantalla y para los consumidores parece tenerl que el. Si bien puede parecer que la interrupción se suscita porque se acercan los, Apple siempre continuó fabricando y vendiendo susHoy es posible comprar unen su tienda oficial.es uno de los principales analistas de los negocios de Apple y señala que en China están de moda lasy el espacio que ocupa el sistemalo pone en desventaja. A pesar de esto, las ventas no indican un mal comienzo del 2018 para Apple. Según Kuo, la compañía verá unen la primera mitad del año, impulsado por el hecho de que tieneiPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X- a la venta. Se estima que, este año, la marca volverá a lanzar; un iPhone X de segunda generación, un iPhone X Plus y un nuevo modelo de iPhone SE que incluirá el sistema de, pero no contarán todavía con la versión reducida del sistema de sensores que Apple está diseñando para el 2019.