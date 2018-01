Desde Rusia, Macri defendió la flotación libre del dólar

Finanzas

23-01-2018 El Presidente anticipó que bajará la inflación y que los argentinos pronto dejarán de lado a la divisa y pensarán "en nuestra moneda"

El presidente Mauricioresaltó este martes que en Argentina "hay unadel", por lo que el precio lo fija "el equilibrio entre lay la". Así lo precisó en una entrevista periodística en Moscú.Las declaraciones del jefe del Estado se conocieron en medio de una rueda en la que laalcanzó un nuevoal trepar hasta losen el segmento"Hay unay (el precio) está en lo que el equilibrio de la oferta y la demanda diga", dijo Macri al ser consultado en laconcedida al canal ruso de televisión RT en, donde este martes culminó una"Hay muchos quetener undel que tenemos hoy pero lo fija el mercado y lo que espero es que a medida que avancemos en bajar la inflación, tal vez menos rápido de lo que esperábamos, los argentinos tal vez logremos", agregó el Presidente Al respecto, Macri graficó con lo que sucede en, donde "los brasileños piensan en su".El jefe de Estado manifestó su deseo en que en unlos argentinos no estén pendientes dely que "no piensen en la moneda de otro país"."Eso lo vamos a lograr cuando le demostremos a los ciudadanos que los dirigentes somosy cuidamos el, que utilizamos bien lo que pagan por impuestos", subrayó.El mandatario detalló que en Argentina hay una "que se va", en la que "no hay múltiple tipos de cambio" sino que "hay uno solo".Por ello, indicó que "aquel que quiere venir ao ao aquel turista que nos viene a visitar no tiene que buscar a unen la calle para ver si puede cambiar losque traiga"."Todo esto ha generado un", apuntó Macrí, y enfatizó que "con el apoyo de los argentinos cada día estamos"."Crecimos en el último año, vamos a volver a hacerlo este. Y esperamos que estesea acompañado por", concluyó el Presidente