Impuestos

24-01-2018 La Cámara del Trabajo consideró que existió una relación laboral de dependencia entre la empresa demandada y el trabajador que se desempeñaba como fletero y lo inscribieron como monotributista

Te puede interesar Monotributo, Ganancias y Bienes Personales: estos son los cambios que implementó AFIP en el arranque de 2018

En los autos “CADELAGO VICTOR LEANDRO C/ EXPRESO TROLE S.R.L. S/ DESPIDO", la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que existió unade dependencia entre lay el trabajador que se desempeñaba comoy lo inscribieron como monotributista, señala Diario Judicial. Por su parte, la empresa se agravió y expresó que la relación era dey que las partes lo plasmaron con todas las particularidades y exigencias en un. Asimismo, que las pruebas presentadas por él son testimonios dudosos e incoherentes y una fotografía con una prenda con elde la empresa . Añadieron que el actor era propietario de suy tenía, por lo menos,para realizar sus tareas;y hacía trabajos para cualquier persona. Frente a ello, los miembros del Tribunal sostuvieron que si la fuerza de trabajo es un momento deldel capital, no basta para descartar los efectos de la presunción del art. 23 de la L.C.T. que el trabajador poseasean estos materiales, inmateriales o ambos conjuntamente.En este caso, para los jueces, se encuentra demostrado que sebajo la órbita de la demandada, incorporándose de alguna manera al establecimiento, "toda vez que de los testimonios brindados se desprende que este mantenía una subordinación a los mecanismos de la empresa , como ser las necesarias indicaciones respecto a losde mercaderías y encomiendas". "En definitiva, no se ha demostrado que el trabajador(en el sentido que la prestación y la organización respondieran a un fin propio) por lo que debe ser confirmada la existencia de una relación laboral subordinada", resaltaron los magistrados. Por todo lo expuesto, los camaristas resolvieronde transportes demandada y ordenaron el pago de las indemnizaciones correspondientes al trabajador.