Paritarias: fracasaron las negociaciones con los bancarios

Economía

24-01-2018 La Asociación Bancaria denunció que en la última reunión hubo "tráfico de influencias, prevaricato y sucia complicidad" y amenaza con tomar medidas de fuerza

La conducción nacional de la(AB) informó que fracasaron otra vez en ellascon las cámaras empresarias de la actividad , y denunció que existe ", prevaricato y sucia complicidad", a la vez que advirtió que "se agotan todos los plazos". Unl firmado por el Secretariado General Nacional, encabezado por Sergio Palazzo, expresó que el encuentro de la comisión paritaria realizado en la cartera laboral "no produjo más quede influencias, prevaricato yentre las entidades financieras, el Banco Central (BCRA) y la cartera laboral". "Los bancosde 9% de aumento anual para 2018 y no ofrecieron tampoco respuestas sobre los numerosos puntos propuestos para la paritaria. Trabajo y el Central -sometido al interés de la-, solo convocaron a nueva reunión para el día 30 y, además, promueven de forma decidida acciones para dañar a los trabajadores de la actividad y a su organización sindical", puntualizaron.Los dirigentes aseveraron que mientras no se firme unregirá el de 2017, y ratificaron que ello implica ejecutar de forma mensual y retroactiva "la cláusula gatillo", es decir, en enero -como ocurre- en relación con la evolución del Índice de Precios al Consumidor de diciembre último y, del mismo modo, los meses siguientes. "Pero. Nada distraerá a la Bancaria del objetivo de renovación del. El próximo 1 de febrero deliberará el plenario de secretarios generales para determinar las necesarias", señalaron los dirigentes. Por último, subrayaron que el sindicato y los trabajadores soportan durante los últimos meses "eludidas", por lo que como fue demostrado otra vez hoy nadie podrá quejarse luego de "la actitud gremial que se adopte en consecuencia".