Mala pasada para Facebook con un falso trailer de "Friends"

Tecnología

24-01-2018 El éxito se vio reflejado en las más de 50 millones de visualizaciones del video, que contaba con 580 mil comentarios y un total de 715 "me gusta"

Las redes sociales , en especial, enloquecieron después de que un perfil de esa plataforma compartiera el supuesto trailer de la película, la cual se estrenaría en abril del 2018. Es todo falso: no hay ninguna película de la famosa serie a la vista. Al menos, no por el momento, pese a que el ficticio film lleva acumuladasy ya superó los. El video en cuestión vino muy mal a Facebook , sobre todo después de losen cuanto a noticias falsas se refiere. La red social decidió que los usuarios vean más contenido de sus familiares y amigos (y menos de noticias) y además, los ha elegido para que voten qué medios de comunicación son más creíbles y, así, deshacerse de las "".El video del falso Friends fue eliminado y el enlace del mismo en perfil de Facebook no se encuentra disponible. La cuenta que subió el trailer recibe el nombre dey comparte continuamente contenido de humor relacionado con películas y series. El éxito de Friends se vio reflejado en las más de 50 millones de visualizaciones y que el video contaba cony un total de 715 "me gusta". Cuando los usuarios trasladaban sus dudas al resto de buscadores para ver si la, se encontraban con noticias que la confirmaban (basadas en dicho trailer) o que, al menos, ponían en duda la posibilidad de su existencia. Así, Facebook , se encontró con el problema de que unay con tanta repercusión aún es posible que aparezca en su plataforma.