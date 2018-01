Instagram prueba nuevos formatos de texto

Tecnología

24-01-2018 Type aparece al lado de Boomerang, Super y Live, en la parte inferior de la pantalla dentro del modo Historias. Pueden escribirse diferentes palabras

Te puede interesar Estos son los celulares en los que dejó de funcionar WhatsApp tras la llegada de 2018

prueba una nueva funcionalidad dentro de sus historias. Se llama(escribir) y los usuarios podrán usarla como alternativa a las fotos o videos, según informó el diario digital The Next Web. Type aparece al lado de, en la parte inferior de la pantalla dentro del modo. Una vez seleccionada esta funcionalidad pueden escribirse diferentes palabras y elegir el fondo para acompañar el texto, así como la fuente y emoticonos.A pesar de presentarse como una novedad, lo que ofrece esta herramienta no es tan distinto a lo que puede hacerse hoy en Instagram . Si todavía no se dispone de esta opción, el procedimiento más parecido es el de. Sin embargo, esta nueva modalidad permitirá al usuario ahorrarse tiempo y un par de pasos extra. Se destaca laque puede darse a los nuevos fondos, muy parecida a los estados de Facebook . Según informó el diario digital Mashable, los usuarios podrán también usar una fotografía para ilustrar su texto.