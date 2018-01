Si Tesla no convence en la Bolsa, Elon Musk no cobrará ni un peso

Management

24-01-2018 Pero el también fundador de SpaceX y miembro de la "PayPal mafia" tendrá una importante remuneración si la empresa cumple sus ambiciosas metas de multiplicar por diez su actual valuación, para alcanzar los u$s650.000 millones

De los grandes empresarios que surgieron de Silicon Valley, sin dudas Elon Musk es uno de los referentes considerados entre más brillantes.

Formó parte de la "PayPal mafia", o el grupo de empresarios que estuvo en los inicios de la compañía de pagos que se propuso cambiar el concepto de dinero, décadas antes de que siquiera se hablara de Bitcoin.

Luego Musk se dedicó a formar compañías que revolucionarán la forma en la que los seres humanos se transportan: Tesla, para vehículos autónomos, y SpaceX, para la conquista de los viajes espaciales.

Ahora, en otro resonante movimiento, este CEO reveló el ambicioso plan de remuneraciones con el cual operará a mencionada automotriz (y que algunos referentes del sector consideran otra estrategia de marketing poco tradicional).

Elon Musk negoció seguir al frente de Tesla Inc., con un contrato a 10 años, y una remuneración que depende de que la empresa logre un crecimiento colosal.

El acuerdo, dado a conocer el martes en un documento a las autoridades regulatorias, requiere que Tesla crezca a saltos de u$s50.000 millones para alcanzar una capitalización de mercado de u$s650.000 millones.

De alcanzarse las metas, Tesla sería una de las empresas más grandes de Estados Unidos y la riqueza de Musk crecería de manera exponencial.

De acuerdo a Associated Press, la meta fijada convertiría a Tesla en la cuarta empresa más valiosa después de Apple Inc., Alphabet Inc. Adicionalmente, Amazon.com Inc. a los valores actuales.

El fabricante de autos eléctricos con sede en Palo Alto, California, tiene un valor actual de menos de u$s60.000 millones. Tesla debe alcanzar una serie de metas de ingresos y beneficios, después de las cuales Musk ejercería opciones de compra de acciones por valor del 1% de las acciones de la empresa.

No recibiría otra compensación garantizada incluidos salarios, bonificaciones o acciones "investidas simplemente con el paso del tiempo", dijo Tesla.

Resta la aprobación de los accionistas de Tesla, que votarán sobre el paquete en una reunión especial a fines de marzo. Elon Musk y su hermano Kimbal no tendrán voto en esa reunión.

El plan de Tesla para alcanzar esas metas fue expuesto en un documento de 2016 que Musk llamó "Plan Maestro, Part Deux". Aparte de autos y SUV, Tesla empezará a fabricar camiones -incluido un tractocamión que debe salir al mercado en 2019- y micros.

Seguirá desarrollando la tecnología del vehículo autónomo y planea entrar en el negocio del auto compartido, en la que los dueños prestan sus autos cuando no los están usando.

La empresa, que adquirió la fabricante de paneles solares SolarCity Corp. en 2016, también planea ampliar sus negocios de paneles solares y almacenamiento de energía.

A fin de poder ejercer las acciones al alcanzar las metas, Musk debe continuar como director general o desempeñarse simultáneamente como presidente ejecutivo y gerente de productos. Con ello, Tesla podría contratar un nuevo director general en el futuro.

Tesla dijo que si bien su intención no es que Musk deje la función de gerente general, las condiciones le permitirán concentrarse más en productos clave y asuntos estratégicos.