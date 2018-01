Finanzas

24-01-2018 El promedio minorista en los bancos trepó 27 centavos para cerrar a $19,93, pero en algunas sucursales privadas superó esa "barrera psicológica" al llegar a $20,05. La baja del BCRA de 75 puntos básicos en el interés de referencia, hasta 27,25%, generó mayor demanda de la divisa por cobertura

La escalada del dólar no cesa y sigue superando todos los límites, sobre todo tras un nuevo recorte de la tasa de referencia establecido por el Banco Central el martes, al bajarla 75 puntos básicos hasta el 27,25%, para alcanzar un nivel que el mercado estimaba probable que llegue en la previa.



En consecuencia, superó en algunos bancos la "barrera psicológica" de los $20 por cobertura de posiciones, estrategia conservadora y menor incentivo por las posiciones en pesos, la demanda fue elevada en la City y generó que este miércoles el tipo de cambio registre la suba diaria más importante desde diciembre del año pasado, y toque su nuevo valor máximo histórico.



De hecho, desde el 11 de diciembre pasado a la fecha el billete trepó 14% (vale $2,43 más) y en todo el 2018 ya avanza 5,5 por ciento.



El volumen total negociado se mantuvo en niveles elevados, ya que se operaron u$s776 millones, apenas una baja de 6% respecto a la previa.

En efecto, en el segmento minorista la divisa estadounidense trepó 27 centavos para ubicarse en los $19,93 promedio para la venta según surge de la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre los bancos de la City porteña.



En algunos bancos privados superó esa cifra llegó a un precio máximo ofrecido para la venta de $20,05 (Galicia), seguido por los $20 del ICBC.



Desde el Banco Nación, la cotización al público ascendió 30 centavos para llegar a $19,40 para la compra y $19,90 para la venta.

Por su parte, en el circuito marginal, el blue también se movió al alza pero en forma más moderada, ya que se incrementó 15 centavos hasta los $20,03. Por ende, la brecha que lo separa del promedio minorista oficial continúa achicándose al ubicarse en sólo 10 centavos, o 0,5%.

"Esta menor distancia entre ambos precios podría indicar que se estaría alcanzando un techo este movimiento ascendente, más aún si se está cerca los 20 pesos", argumenta el economista Agustín Cramo.

Finalmente, en el mercado mayorista, al que concurren bancos y empresas, avanzó casi 33 centavos para tocar los $19,67, para tocar un nuevo récord máximo.



"A contramano de los movimientos del dólar en el resto de los mercados internacionales, en Argentina la moneda norteamericana se afirma significativamente", resume Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.



Y agrega a iProfesional que "el precio depende del momento en que se opera, aunque después de algunos días de subas muy fuertes, tendría que equilibrarse", opinó a este medio Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Según su opinión, en la actualidad existen diversas situaciones que contribuyen al recalentamiento cambiario, como la suba de tasas de interés en Estados Unidos, baja en las tasas locales, cambio de expectativas hacia el alza en la inflación y "una sensación en la City que se tenía que terminar el atraso cambiario", ya que era muy notorio frente al resto de los precios de la economía.

De hecho, mientras que en 2017 la inflación fue de 24,8%, el dólar subió 17,4%. En resumen, un atraso de más de siete puntos porcentuales solamente el año pasado, que en el comienzo del 2018 empezó a recuperar.



Por este atraso, y por tratarse de un sistema libre de flotación cambiaria, algunos economistas no le dan mayor importancia a la escalada del billete, como es el caso de Fausto Spotorno que resumió: "No hay que darle bolilla a todos los movimientos del dólar".

Desde Portfolio Personal, advierten que "ante la falta, por el momento, de una oferta más firme (que igual esperamos llegue en las próximas semanas por nuevas colocaciones de deuda y liquidación del agro), la divisa encuentra excusas rápidamente para verse presionada al alza".

"Nos seguimos manejando por ahora con un piso en $18,50 y un techo en la zona actual, aunque pueda pasarlo puntualmente en algún momento", concluyen.



La sensación en la City es de incertidumbre, se presiente que con la "recalibración" de la meta inflacionaria y el ajuste de tasas el Gobierno está intentando modificar su rumbo para no chocar con los mismos problemas del pasado, pero lo que no conoce y está evaluando es el nivel al que se apunta de nivel de los intereses y cuál es el "nuevo" tipo de cambio que se prefiere desde el oficialismo.



En este sentido, Fernando Izzo, de ABC Cambios, la rebaja de la tasa de política monetaria de 75 puntos básicos (la segunda baja del mismo tenor en todo el mes) "fue tremenda, porque anuncia un cambio de estrategia financiera, que no se puede predecir cómo termina esta historia, si va a seguir cayendo la citada tasa, y/o es la última que se realiza".



Esto se reflejó este miércoles en las Lebac en el mercado secundario, ya que se se operaron al plazo de 28 días al 27,05% anual y la de 266 días al 25,30% anual.



La escalada del dólar fue tan grande en los últimos días, que incluso el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, salió a hablar del tema desde Rusia, donde se encuentra de gira: "Hay una flotación libre y (el precio) está en lo que el equilibrio de la oferta y la demanda diga".

Y agregó: "Hay muchos que reclaman tener un dólar mucho más alto del que tenemos hoy pero lo fija el mercado y lo que espero es que a medida que avancemos en bajar la inflación, tal vez menos rápido de lo que esperábamos, los argentinos tal vez logremos pensar en nuestra moneda", agregó el Presidente.

Al respecto de este comentario, desde algunos sectores, como desde el campo, siguen considerando que se encuentra atrasado y que los perjudica.

Por ejemplo, Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), dijo que "Argentina tiene déficit comercial, no por falta de demanda, sino por las dificultades internas que enfrentan nuestras economías, como los altos costos y el precio de nuestra moneda, que erosionan nuestra competitividad".



En tanto, en la Bolsa de Comercio, el contado con liquidación subió unos 23 centavos, ya que se operó a valor implícito de $19,68 por unidad.



Por el lado del mercado de futuros del Rofex se operaron 877 millones, de los cuales el 45% se negoció para fin de enero a $19,74 con una tasa implícita de 24,9% anual.



El período más largo operado fue septiembre a $22,2. En general, los plazos quedaron todos al alza, en más de treinta centavos, en la misma línea que la plaza "spot".