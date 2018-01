En los últimos 12 meses la canasta básica subió casi un 27%

Economía

24-01-2018 La canasta básica total, que sirve de referencia para la línea de la pobreza, se ubicó en diciembre en $16.677 para una familia tipo de cuatro integrantes

Lasubiódurante el año pasado, mientras en diciembre una familia necesitó un ingreso depara no ser pobre, indicó este miércoles el INDEC.Esa misma, que tiene en cuenta; registró una variación del 4,1% en el último diciembre frente a noviembre.La suba de la canasta total a lo largo de 2017de todo 2017, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos se ubicó enel año pasado.También estuvo por encima de la, ya que el costo de vida trepó 3,1% en diciembre último.El organismo señaló que, por otra pate, la, que delimita la línea de, tuvo un incremento deen los últimos doce meses.A su vez, calculó que durantetuvo un aumento defrente a noviembre último.Mientras que una familia tipo necesitó en diciembre un ingreso depara no ser considerada pobre, debió contar con una entrada depara cubrir la canasta alimentaria y no caer en laEn tanto, en el período analizado, una familia denecesitó en diciembrepara no ser pobre, mientras que tuvo que contar con una entrada depara evitar caer en laEn el caso de un hogar con, el ingreso necesario para cubrir los gastos de la canasta básica total, fue de; al tiempo que para afrontar los de la alimentaria fue deEl INDEC recordó que la canasta que determina la"se valoriza cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)".Según la Dirección General de Estadística y Censos, el costo de la canasta básica total subió unen lade Buenos Aires a lo largo de 2017, mientras que el de la canasta alimentaria avanzó un 20,1%.En este distrito, el costo de la canasta que una familia tipo debe cubrir para no ser pobre se ubicó en diciembre último en